Rolex Paris Masters : Gaël Monfils également piégé sur le fil, la malédiction continue

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

De retour dans le top 100 à la suite de sa victoire à Stockholm il y a dix jours, Gaël Monfils pouvait nourrir de belles ambitions chez lui pour le Rolex Paris Masters. Le Français est passé tout proche de la victoire face à l’Argentin Francisco Cerundolo, 20ème mondial, puisqu’il a obtenu une balle de match avant de s’incliner en trois sets. Le bilan français de l’édition 2023 empire un peu plus : seul un représentant tricolore sur les huit engagés a réussi à se qualifier pour le deuxième tour.

Petit conseil si vous comptez venir au Rolex Paris Masters dans les prochains jours : ne soyez pas cardiaque. Le nombre de matches serrés qui se terminent après un scénario fou où des balles de match sont sauvées est énorme depuis le début du tournoi. Malheureusement pour Gaël Monfils, il s’est également incliné ce mardi après avoir eu une occasion de conclure après un gros combat physique. Il n’a pas voulu se montrer alarmiste.

Nouvelle défaite frustrante

Revenu à un très bon niveau au cours de la saison 2023, Gaël Monfils a malheureusement manqué d’un petit quelque chose en plus pour venir à bout de Francisco Cerundolo mardi. « J’ai mal joué ma balle de match. Il a servi au corps, je ne me suis pas bien dégagé. Cela reste un très bon joueur, 20ème mondial. Déçu d’avoir perdu, mais encore une fois, j’ai proposé une bonne bagarre. Je pense qu’on était tous les deux émoussés. Il y a un revers qui m’a fait mal à 5/5 15/30 je crois, je sens quelque chose qui se passe et je le sens moins bien que moi physiquement » regrette-t-il légèrement, en restant très positif.

Un scénario répétitif chez les expérimentés

Si le scénario du match de Gaël Monfils reste bien en tête, c’est parce qu’on l’a vu déjà à de nombreuses reprises depuis le début du tournoi. En effet, comme Stan Wawrinka, Andy Murray et Richard Gasquet, Gaël Monfils s’est aussi incliné après avoir eu au moins une balle de match. « Je n’ai pas vu toutes les balles de match, j’ai vu celle de Richie où il fait une double… C’est peut-être celle-là qu’on peut lui reprocher. Il fait une remontée incroyable contre le 13ème joueur mondial, vous êtes un peu méchants ! Il y a un peu de coïncidence, cela montre bien qu’on est là mais on a tous coincé malheureusement » commente-t-il.

Un repos bien mérité

Auteur de jolis coups depuis cet été, Gaël Monfils est petit à petit remonté au classement ATP. 75ème joueur mondial cette semaine, le Français a parfaitement rempli sa mission de remonter dans le top 100. Semblant très fatigué sur le court par moments, il va maintenant prendre le temps de bien récupérer avant de se pencher vers 2024.