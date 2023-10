Rolex Paris Masters : Gaël Monfils annonce du lourd à Bercy

Thibault Morlain

Après des mois de galère, Gaël Monfils débarque à Bercy pour le Rolex Paris Masters en bonne forme. Récent vainqueur à Stockholm, le Français a retrouvé ses sensations et forcément, c'est une excellent nouvelle avant le tournoi parisien. Avant d'entrer dans la compétition face à Francisco Cerundolo, Monfils a d'ailleurs annoncé la couleur sur ses ambitions pour le tournoi à venir.

Alors que le Rolex Paris Masters a commencé à Bercy ce week-end, Gaël Monfils va lui faire son entrée en lice ce lundi. Pour sa première rencontre, le Français sera opposé à l'Argentin, Francisco Cerundolo. L'une des questions est forcément de savoir à quoi s'attendre avec le joueur de 37 ans, revenu dernièrement en bonne forme après des moments très compliqués. Pour Monfils, ce Rolex Paris Masters à Bercy est une occasion parfaite de briller, d'autant plus qu'il peut compter sur le soutien du public. De quoi lui donner une petite force supplémentaire...

Tennis : Zoom sur la course très animée pour le Masters https://t.co/ArLR6hWLRB pic.twitter.com/AUxCDXd14v — le10sport (@le10sport) October 31, 2023

« On va voir la magie de Paris encore »

Rapporté par Eurosport , Gaël Monfils s'est lâché avant le début de son Masters à Paris-Bercy. L'actuel 79ème joueur à l'ATP a tout d'abord avoué : « Remporter prochainement un Masters 1000 ? Pas à Bercy, mais j’aurai l'année prochaine des bonnes chances de re-briller. Ici, j'arrive un peu en fin de cycle. J’ai un peu de fatigue. On va voir la magie de Paris encore, mais on va rester quand même raisonnable ».

« Il y a toujours une petite magie en plus »