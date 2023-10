Tennis : Toutes les infos à savoir sur le Rolex Paris Masters

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Neuvième Masters 1000 de la saison, le Rolex Paris Masters constitue le dernier grand tournoi avant le Masters regroupant les huit meilleurs joueurs de la saison. Traditionnellement, c'est toujours une semaine excitante en raison des nombreux enjeux qui existent. Créé en 1986 pour remplacer le Tournoi de Paris, l'Open Crocodile, il est organisé chaque année au Palais omnisports de Paris-Bercy, appelé AccorHotels Arena depuis 2015.

Chaque année, le Masters 1000 de Paris-Bercy est un grand événement pour le tennis français. D'ailleurs, l'édition 2023 est très importante dans l'optique de pouvoir continuer à proposer au public français un événement aussi grand. Pour rappel, l'ATP est en pleine évolution pour changer totalement son calendrier en rallongeant les Masters 1000 comme Madrid, Rome et Shanghai cette année. A Paris, cette opération sera difficile mais on a appris cet été qu'une délocalisation à La Défense Arena est en cours.

Un grand tournoi parfaitement placé

Créé en 1986 dans sa forme actuelle, le Rolex Paris Masters a toujours eu lieu en fin de calendrier, quelques semaines avant le Masters. Autrefois jouée sur synthétique, la compétition a évolué en adoptant la surface dure à partir de l'édition 2007. Depuis 1990, Paris-Bercy fait partie des 9 tournois les plus importants de la saison derrière les Grands Chelems et il est surtout le seul à être disputé en indoor. Si le plateau est souvent exceptionnel en raison de l'enjeu du Masters dans la foulée, certaines éditions ont été marquées par de nombreux forfaits en raison de la fatigue accumulée tout au long de la saison.

Tennis : Pas de fusion entre l'ATP et la WTA, une instance proche de la faillite ? https://t.co/V64k0EkQ5e pic.twitter.com/YNDTabOFEJ — le10sport (@le10sport) October 24, 2023

Le plus petit des Masters 1000

Du fait de sa localisation, le Rolex Paris Masters est le plus petit des 9 Masters 1000 puisqu'il ne se dispute pas au sein d'un stade consacré au tennis. Si le court central peut accueillir environ 15 000 spectateurs, les deux courts annexes sont un peu décriés par les joueurs parce qu'ils sont vraiment petits. D'ailleurs, cette particularité met en danger le tournoi, qui devrait déménager à La Défense à partir de 2025. A l'heure actuelle, il serait impossible d'en faire un plus grand tournoi sur deux semaines.

Prize money record

L'an dernier, Holger Rune avait déjà eu la chance de conquérir le titre avec un prize money record. L'édition 2023, toujours dirigée par Cédric Pioline, va faire encore mieux : près de 5,8 millions d'euros au total. Le trophée, un arbre en métal faisant référence au tableau du tournoi, est considéré comme l'un des plus beaux du circuit. A noter que côté palmarès, personne ne fait mieux que Novak Djokovic, vainqueur de 6 titres entre 2009 et 2021. C'est également le Masters 1000 où la France connaît le plus de réussite : 3 victoires pour Forget, Grosjean et Tsonga.