Tennis : Le Masters 1000 de Bercy va changer d'adresse

Sous la menace d'une délocalisation depuis un moment déjà en raison de l'exigence de l'ATP, le Masters 1000 de Paris-Bercy devrait changer de place à partir de 2025. En effet, l'Accor Arena est assez petite pour accueillir comme il se doit un tournoi de cette importance et le nouveau lieu est déjà connu. Il s'agira de La Défense Arena, plus grande salle d'Europe.

En 2023, l'ATP a lancé son plan pour mettre tous les tournois Masters 1000 sur la même longueur d'onde. En effet, Indian Wells et Miami étaient pendant longtemps les deux seuls de cette catégorie à accueillir 96 joueurs dans chaque tableau et se dérouler sur deux semaines. Désormais, Madrid, Rome et Shanghai en fin de saison ont évolué pour adopter le même modèle. Le changement n'est pas terminé puisque les Masters 1000 de l'été suivront le pas à partir de 2025. En revanche, les deux tournois français étaient sous la menace puisqu'il est impossible de faire la même chose sur ces sites, en particulier à Bercy.

Délocalisation presque actée

Malgré un grand succès auprès du public parisien, le Rolex Paris Masters va changer d'adresse. Organisé depuis 1986 à l'Accor Arena, le tournoi prendra place à La Défense puisque la Fédération française de tennis serait sur le point de régler les derniers détails entre les partenaires, d'après des informations portées par L'Equipe . Cela reste une bonne nouvelle pour le tennis français qui ne perdra pas un grand tournoi du circuit ATP, comme on pouvait le craindre.

Décision forcée

A l'heure actuelle, sur les 9 Masters 1000 du calendrier, 6 sont également au programme de la WTA. Depuis quelque temps, le plan est donc de donner encore plus d'importance à ces tournois en changeant leur format. Dans les 3 restants, la France était menacée puisqu'en plus de Monte-Carlo, Bercy semblait largement sur la sellette. Le rendez-vous parisien est certes très attendu chaque année, mais les installations sont assez petites pour un tournoi de cette envergure. Avec deux petits courts annexes dont la hauteur fait souvent parler et des courts d'entraînement délocalisés, l'ATP a mis la pression et la FFT a fini par trouver une solution.

Format prêt à changer ?

Si la délocalisation est presque actée, on ne sait pas encore si le tournoi se déroulera sur deux semaines également. Il faut tout de même avouer que l'enceinte, la plus grande d'Europe, est incroyable. La Défense Arena est aussi le stade du Racing 92 et accueillera les épreuves de natation aux Jeux olympiques de Paris l'année prochaine. Pour le moment, le Masters 1000 devrait rester dans le calendrier sur une semaine en fin d'année.