Wimbledon : Alcaraz a la pression, il fait une incroyable déclaration

L'édition 2023 de Wimbledon a bien commencé. Les premiers favoris ont joué (et ont gagné) en attendant le résultat de Carlos Alcaraz. L'Espagnol, numéro 1 mondial, n'est pas considéré comme le favori pour le titre, cet honneur étant réservé à Novak Djokovic. Pour autant, certains pensent que c'est bien le jeune patron qui détient les clés, des déclarations parfois étonnantes qui ne manqueront pas de motiver le Serbe s'il en était besoin.

La saison sur gazon est difficile à analyser chaque année. Après Roland-Garros, il se passe seulement 3 semaines avant de retrouver un nouveau Grand Chelem. A Wimbledon depuis 20 ans, seuls 4 joueurs ont réussi à s'imposer, ce qui témoigne d'une importante domination rendue possible grâce à l'expérience, la nouvelle génération ayant généralement beaucoup de mal à s'habituer au gazon. Mais cette année, les choses pourraient changer si l'on en croit les propos de Michael Stich, vainqueur en 1991.

Djokovic pas favori ?

Quadruple tenant du titre, Novak Djokovic n'a plus perdu à Wimbledon depuis 2017. Après avoir glané un 23ème titre du Grand Chelem à Roland-Garros, un record, le Serbe n'a pas perdu sa motivation comme il l'a déjà confié ces derniers jours. Pour autant, certains ne le considèrent pas comme le favori... « Mon favori pour le titre est Carlos Alcaraz, qui vient de remporter son premier titre sur gazon à Queen’s. Il prend un énorme plaisir à jouer, il apprend très vite et possède la capacité de s’adapter rapidement, lui et son jeu » a confié récemment Michael Stich pour Eurosport en Allemagne.

Un immense objectif en tête

Après avoir dépassé Rafael Nadal au palmarès, Novak Djokovic a encore une occasion de réaliser ce que seul Rod Laver a fait dans l'ère Open : gagner les quatre Grands Chelems. En 2021, il avait failli le faire avant de perdre face à Medvedev en finale de l'US Open. En 2023, il paraît très bien lancé et à 36 ans, il veut continuer de jouer le plus longtemps possible pour battre tous les records. Il faudra bien du courage pour venir à bout de lui cette année, bien plus que Carlos Alcaraz il y a un mois en demi-finale de Roland-Garros.

Alcaraz vers un parcours du combattant

Si Michael Stich considère que Carlos Alcaraz est favori, le tableau du jeune Espagnol paraît un peu plus compliqué sur le papier que celui de Novak Djokovic. En dehors des premiers tours face à des Français, le huitième de finale face à De Minaur ou Zverev pourrait être explosif. D'autres joueurs qui ont bien joué sur gazon récemment sont également présents dans sa partie de tableau, à l'image de Frances Tiafoe par exemple.