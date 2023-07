Wimbledon : Djokovic imbattable ? Pas du tout pour ce crack

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors que le tournoi de Wimbledon a débuté ce lundi, Novak Djokovic se lance dans sa quête d'un 24ème titre en Grand Chelem, un nouveau record. Le Serbe, considéré comme l'immense favori du tournoi, possède une marge plus importante sur gazon qu'ailleurs. Pour autant, ils sont nombreux à croire en leurs chances et Djokovic est prenable si l'on en croit les propos de Jannik Sinner, huitième mondial.

Avec son étiquette de jeune pépite, Jannik Sinner a prouvé qu'il avait les capacités pour se mêler à la lutte pour les plus grands titres à l'avenir. L'Italien de 21 ans manque encore un peu d'expérience et surtout d'un physique plus solide pour résister aux gros combats. L'année dernière, il était celui qui a causé le plus de problèmes à Novak Djokovic à Wimbledon en menant deux sets à zéro. Il sait donc quoi faire pour réussir à battre le Serbe...

Un combat physique crucial

Souvent en délicatesse avec son physique, Jannik Sinner connaît son point faible. Il peut prendre exemple sur Novak Djokovic, qui avait lui aussi l'habitude des pépins à son arrivée sur le circuit ATP avant de devenir la machine que l'on connaît aujourd'hui. « Nous, les jeunes, devons comprendre comment est-ce possible d'avoir à 36 ou 37 ans la condition physique de Nole. Il est très intéressant de voir à quel point il se débrouille bien. Remporter autant de Grands Chelems, ainsi que d'autres tournois importants, est incroyable. Vous devez être physiquement prêt car il peut jouer jusqu'à cinq heures par jour : je suis content qu'il soit ici pour pouvoir apprendre quelque chose de plus de lui » déclaré l'Italien pour UbiTennis . L'année dernière, c'est bien lui qui avait fini par craquer physiquement.

Deux tactiques pour l'exploit

Aujourd'hui, battre Novak Djokovic à Wimbledon relèverait de l'exploit voire du miracle. Pour autant, Jannik Sinner n'était pas loin l'an dernier et il a fait une analyse intéressante sur les profils capables de gagner face au Serbe. « En termes d'expérience et de confiance, Nole est certainement le favori. Deux types de joueurs peuvent le battre : soit quelqu'un qui sert vraiment bien, mais doit le faire pendant 5 sets, soit quelqu'un qui parvient à varier un peu le jeu comme Alcaraz, ce qu'il sait très bien faire » confesse-t-il.

Un rêve permis