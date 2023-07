Son supposé bourreau renonce, Djokovic rigole

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Grand nom dans le monde du tennis depuis dix ans, Nick Kyrgios sort d'une année 2022 formidable, la meilleure saison de sa carrière sur le plan sportif. Finaliste à Wimbledon, l'Australien nourrissait de grands espoirs cette année mais il n'aura finalement pas la chance de jouer. Blessé au genou en fin d'année dernière, il a fait son retour sur le circuit sur gazon pour un match seulement avant de subir une autre blessure au poignet.

Annoncé il y a quelque temps comme le seul à pouvoir repousser Novak Djokovic à Wimbledon, Nick Kyrgios ne sera pas de la partie. Absent du circuit depuis de longs mois, son retour n'a été que de très courte durée et il a pris la décision tardivement, à 24 heures de son entrée en lice. Présent dans le quart de tableau du Serbe, son forfait libère une place de plus, peut-être un pas de plus vers un huitième titre.

Déchirure au poignet

Alors qu'il devait disputer son premier tour face à David Goffin lundi, Nick Kyrgios n'aura pas l'occasion de rééditer son exploit de l'an dernier, où il avait atteint la finale. Présent à Majorque la semaine dernière où il avait fini par déclarer forfait, l'Australien a donné des explications sur son état physique. « Je suis vraiment triste de devoir me retirer de Wimbledon cette année. Pendant mon retour, j'ai ressenti une douleur au poignet à Majorque. Par précaution, j'ai passé un scanner qui a révélé une déchirure du ligament du poignet. J'ai tout essayé pour pouvoir jouer et je suis déçu de dire que je n'ai pas eu assez de temps pour le faire avant Wimbledon. Je reviendrai et, comme toujours, j'apprécie le soutien de tous mes fans » a commenté Kyrgios.

L'occasion passée ?

A déjà 28 ans, Nick Kyrgios n'a jamais exploité à 100% ses capacités pour devenir le joueur de tennis qu'il aurait pu devenir. Pas fan des efforts à fournir pour gagner des grands titres, l'Australien n'a jamais été dans le top 10, une anomalie pour un joueur aussi talentueux que lui. « Je suis extrêmement confiant. Je n'ai jamais été un joueur qui a besoin de beaucoup de matchs avant de disputer un Grand Chelem. Mais ce que j'ai réalisé dans ma carrière ne s'efface jamais. Cela ne vous quitte jamais. L'année dernière, ce n'était pas si loin que ça » a-t-il déclaré, réalisant peut-être qu'il aura du mal à revenir à son meilleur niveau.

Voie royale pour Djokovic

Déjà assez bien loti au niveau du tirage au sort, Novak Djokovic semble avoir la route toute tracée vers un nouveau titre à Wimbledon. Le Serbe aurait pu retrouver Nick Kyrgios en quarts de finale et forcément, cela fait un adversaire de moins. Très impressionnant même à 36 ans, le 24ème Grand Chelem se rapproche de plus en plus, lui qui ne semble pas avoir perdu une once de motivation.