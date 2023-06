Tennis : Présent à Wimbledon, Kyrgios se lâche encore

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Nick Kyrgios est le parfait exemple du joueur très talentueux qui n'aura pour l'instant jamais su exploiter ses qualités au maximum. L'Australien, 13ème joueur mondial à son meilleur et finaliste à Wimbledon en 2022, a souvent fait de terribles déclarations sur le tennis, lui qui a parfois évoqué apprécier gagner de l'argent de cette façon. Pas réputé pour son grand sérieux en termes de travail, il adore faire le show, une qualité qui selon lui est bénéfique au sport.

Chaque joueur est différent mais en termes de show sur le court, Nick Kyrgios fait certainement partie de ceux qui s'en donnent le plus à cœur joie. Capable de réaliser n'importe quel coup sur un court de tennis, l'Australien s'est confié récemment à Tennis Magazine , lui qui connaît une année 2023 très compliquée après sa blessure au genou.

Le show au service du tennis

Interrogé avant le début du tournoi de Wimbledon, où il tentera de rééditer son exploit de l'année dernière, Nick Kyrgios s'est confié sur les profils des différents joueurs, mettant bien sûr l'accent sur le spectacle. « Je pense que le sport et le divertissement n’ont jamais été aussi étroitement imbriqués. C’est bien d’avoir un équilibre. Il y a des joueurs comme Goffin qui ne se concentrent que sur leur tennis et il y a des types comme Monfils ou moi qui attirent des foules de spectateurs, nous sommes tous aussi importants. Si personne ne regarde, le sport professionnel n’a pas de sens » déclare-t-il. Une chose est sûre, David Goffin doit apprécier cette remarque...

Tennis : Kyrgios relance une polémique avec Nadal ! https://t.co/GpJbJKN595 pic.twitter.com/wtaQbq6RQT — le10sport (@le10sport) June 27, 2023

Nouvelle motivation ?

Nick Kyrgios a déjà 28 ans et on ne sait pas vraiment combien de temps il jouera au tennis à ce niveau. Blessé depuis la fin de l'année 2022, il a peut-être trouvé une motivation en plus à l'annonce d'une nouvelle qui l'a beaucoup ravi. En effet, récemment, l'ATP a annoncé que l'Arabie saoudite allait investir dans le tennis. « Enfin. Ils voient la valeur. Nous allons recevoir le salaire que nous méritons. Signez‐moi » a-t-il écrit en majuscules sur son compte Twitter .

Exploit à Wimbledon ?

Au vu de son talent lorsqu'il a débarqué sur le circuit ATP, Nick Kyrgios était désigné comme un futur vainqueur en Grand Chelem. Malheureusement, il n'a jamais pu mettre sa concentration sur cet objectif. Mais il y a un an, il s'est prouvé à lui-même qu'il pouvait aller au bout, même s'il a raté la dernière marche face à Novak Djokovic. Cette année en revanche, il n'arrivera pas du tout dans les mêmes conditions, lui qui n'a qu'un petit match à son actif en 2023.