Wimbledon : Djokovic invincible, il va détrôner Federer

Jean de Teyssière

Lundi 3 juillet prochain débutera le tournoi du Grand Chelem de Wimbledon et il pourrait bien être historique. Déjà, Roland-Garros l'avait été en permettant à Novak Djokovic de s'asseoir seul sur la première marche du podium en remportant son 23ème titre du Grand Chelem. Mais s'il remporte Wimbledon, cela pourrait être triplement historique puisqu'il pourrait devenir le seul détenteur, hommes et femmes compris, du plus grand nombre de titres du Grand Chelem remportés, rejoindre deux légendes avec cinq Wimbledon remportés consécutivement et rejoindre une autre légende, avec huit titres sur le gazon londonien.

Et si Novak Djokovic marquait à nouveau l'histoire du tennis ? Après avoir remporté les deux premiers tournois du Grand Chelem, Novak Djokovic arrive à Londres avec une confiance à 100%. Et The Championships pourrait être le théâtre de l'histoire du Serbe et du tennis. Une forme d'évidence pour le tournoi le plus mythique du tennis.

Borg et Federer, seuls joueurs à avoir remporté cinq Wimbledon consécutifs

Dans l'histoire du tournoi de Wimbledon depuis l'ère Open, seuls deux joueurs ont réussi à remporter Wimbledon cinq fois de suite. Le premier fut le Suédois Bjorn Borg qui n'a laissé aucune chance à ses adversaires entre 1976 et 1980, remportant toutes les éditions. Il aurait même pu en remporter six consécutifs s'il n'avait pas perdu en finale en 1981 face à l'Américain John McEnroe. Quasiment 30 ans plus tard, un jeune suisse est parvenu à se hisser très vite au sommet du tennis mondial en remportant également cinq Wimbledon entre 2003 et 2007. Et il aurait même pu étirer cette domination à sept puisqu'il a perdu une finale face à Rafael Nadal en 2008 avant de remporter le tournoi en 2009. Invaincu à Wimbledon depuis 2018, Novak Djokovic pourrait donc, en cas de victoire cette année, rejoindre ces deux légendes en haut du classement.

Wimbledon : Alcaraz fait une énorme annonce, Djokovic peut trembler https://t.co/otSHYHlf6b pic.twitter.com/vfdnT3LUCX — le10sport (@le10sport) June 29, 2023

Federer, seul joueur à avoir remporté huit Wimbledon

Si Novak Djokovic, en matière de palmarès est intouchable, Roger Federer reste pour beaucoup le plus grand joueur de tous les temps. Wimbledon était le jardin du Suisse, qui est venu huit fois remporter ce tournoi sur gazon. Depuis l'ère Open, c'est évidement un record. Derrière Roger Federer, Pete Sampras et Novak Djokovic sont là, avec sept titres remportés. Le calcul est simple, si Novak Djokovic remporte l'édition 2023, il rejoindra le Suisse avec huit titres à Wimbledon.