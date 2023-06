Tennis : Djokovic, GOAT du gazon, Federer aux oubliettes ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Au sommet du palmarès tennistique depuis sa victoire à Roland-Garros, Novak Djokovic va maintenant s'attaquer à un nouveau défi : réaliser le Grand Chelem calendaire. Pour cela, il faudra d'abord remporter Wimbledon pour la huitième fois, ce qui ressemble presque à une formalité tant il est à l'aise sur gazon. D'ailleurs, s'il parvenait à gagner, il reviendrait à égalité avec Federer en nombre de titres à Wimbledon, autrefois le jardin du Suisse.

On le sait depuis un moment déjà : Novak Djokovic n'a qu'un seul but, être celui qui détiendra tous les records. Dans deux semaines, il aura peut-être donc l'occasion d'effacer un peu plus des tablettes l'un de ses anciens rivaux, une chose qui paraissait totalement impossible il y a encore quelques années. Mais sur une surface qui peine de plus en plus à se faire une place dans le calendrier, le Serbe manque clairement d'adversité, à tel point qu'on ne voit pas bien qui pourrait le stopper.

Des qualités athlétiques impressionnantes

Bien sûr, Novak Djokovic est un athlète formidable qui est capable de tout sur un court de tennis. Et sur gazon, ses qualités semblent lui servir énormément si l'on en croit les propos de Laura Robson, ancienne 27ème mondiale et désormais consultante pour Eurosport . « La façon dont il se déplace sur cette surface ne ressemble à celle d’aucun autre joueur, car il est capable de prendre certaines choses qu’il utilise sur d’autres surfaces, comme les glissements qu’il effectue sur la terre battue et sur les courts en dur » a-t-elle confié. En effet, le Serbe excelle dans l'art de défendre et de faire jouer un coup de plus à son adversaire, en utilisant notamment les glissades.

Wimbledon : Surprise, il fait une révélation et prévient Djokovic https://t.co/LheQ6jNlna pic.twitter.com/5BSxSO6B7D — le10sport (@le10sport) June 28, 2023

Pas besoin de préparation

Novak Djokovic est tellement à l'aise qu'il n'a pas besoin de vraie préparation sur gazon pour arriver en pleine forme à Wimbledon. Le Serbe ne joue que Wimbledon depuis quelques années et il n'a plus perdu sur herbe depuis 2018, lorsqu'il était allé jouer au Queen's. « Il parvient à rester équilibré, ce qui est toujours difficile sur l’herbe, à trouver suffisamment de jambes pour passer sous chaque balle et s’assurer qu’elle n’arrive pas trop vite sur lui. Mais il ne semble même pas y penser. Donc, oui, c’est une transition facile pour lui à ce stade de sa carrière » analyse la Britannique sur ses capacités d'adaptation extraordinaires.

Federer bientôt effacé ?

Pour toutes ces raisons, on peut penser que Novak Djokovic est un meilleur joueur que Roger Federer sur gazon. D'ailleurs, si l'on regarde leurs confrontations, c'est le Serbe qui domine à Wimbledon, gagnant leurs 3 finales sur 4 duels. Dans deux semaines, il pourrait ajouter un huitième titre à son palmarès, comme le Suisse. Déjà considéré comme le plus grand joueur sur dur, il pourrait devenir le GOAT du gazon...