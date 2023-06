Wimbledon : Incroyable, il lance un coup de pression à Djokovic

Alexis Brunet

Dans un peu moins d'une semaine, Wimbledon ouvre ses portes. Le tournoi du Grand Chelem est l'événement de ce début d'été. Les meilleurs joueurs du monde seront présents, à l'image de Novak Djokovic. Le Serbe est grandissime favori sur le gazon londonien, mais quelques participants voudront créer l'exploit. C'est le cas de Holger Rune, pourtant novice sur herbe.

Contrairement à Roland-Garros ou plusieurs joueurs étaient favoris, cette fois-ci à Wimbledon, un grandissime favori ressort. Il s'agit de Novak Djokovic. Performant sur toutes les surfaces comme il l'a montré à de nombreuses reprises dans sa carrière, le Serbe l'est encore plus sur herbe. Il pourrait donc très probablement être titré une huitième fois à Londres, il rejoindrait alors Roger Federer au panthéon des vainqueurs du Grand Chelem anglais.

Djokovic ne sera pas numéro 1 mondial à Wimbledon

Étincelant en ce moment, Novak Djokovic n'arrivera pas à Londres avec le statut de numéro 1 mondial. Alors qu'il avait repris cette place à Alcaraz après sa victoire en finale à Roland-Garros, c'est l'Espagnol qui l'a reprise en s'imposant lors du tournoi du Queen's. Le jeune Murcien a donc prouvé qu'il pouvait se défendre sur herbe, alors qu'il est plus un spécialiste de la terre battue. Le Djoker est prévenu, mais Alcaraz ne sera pas le seul à vouloir lui causer des soucis.

Wimbledon : Quelqu'un peut-il vraiment stopper Djokovic ? https://t.co/JiKiwv0b3A pic.twitter.com/pAYsjuRtAK — le10sport (@le10sport) June 27, 2023

Holger Rune aura une carte à jouer