PSG : Les problèmes s’enchaînent, Luis Enrique a la solution ?

Amadou Diawara

Blessés durant la trêve internationale, Vitinha et Warren Zaïre-Emery pourraient manquer la reprise du PSG contre Brest ce samedi. Pour pallier la potentielle absence de ses deux milieux de terrain, Luis Enrique devrait miser sur Fabian Ruiz et Kang-In Lee, qui ont tous les deux gagné des points ces derniers mois.

Titulaires en puissance la saison dernière, Warren Zaïre-Emery et Vitinha n'ont pas perdu leur place lors de l'intersaison. En effet, Luis Enrique fait toujours confiance à ses deux milieux, qui ont été titularisés à chaque match depuis le lancement de l'exercice 2024-2025. Toutefois, pour la prochaine rencontre du PSG, le coach espagnol pourrait être contraint de faire sans Warren Zaïre-Emery et Vitinha.

Vitinha et Zaïre-Emery forfaits contre Brest ?

Très en forme depuis le début de saison, Vitinha et Warren Zaïre-Emery ont été logiquement convoqués par Roberto Martinez et Didier Deschamps pour le premier rassemblement du Portugal et de la France. Cependant, Vitinha et Warren Zaïre-Emery se sont tous les deux blessés lors de la première journée de la phase de groupes de la Ligue des Nations. Le premier est touché à la cheville, tandis que le second souffre d'une lésion au mollet gauche. Résultat, les deux joueurs du PSG sont forfaits pour la deuxième journée de la phase de groupes de la Ligue des Nations.

Lee et Ruiz titularisés contre Brest ?

Contraint de rentrer prématurément à Paris pour se faire soigner, Warren Zaïre-Emery et Vitinha pourraient ne pas être remis à temps pour le duel entre le PSG et Brest ce samedi. Ce qui serait un énorme coup dur pour Luis Enrique. Pour pallier l'éventuelle absence de Warren Zaïre-Emery et de Vitinha lors de la quatrième journée de Ligue 1, le coach du PSG devrait miser sur Kang-In Lee et Fabian Ruiz. D'une part, le Sud-Coréen réalise un bon début de saison. D'autre part, le champion d'Europe espagnol pourrait surfer sur ses grosses performances en fin d'exercice 2023-2024 avec le PSG et en Allemagne avec la Roja. Pour les accompagner, Luis Enrique devrait continuer à faire confiance à Joao Neves, qui a débuté les deux derniers matchs du club parisien.