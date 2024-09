PSG - Real Madrid : Révolution pour Mbappé, c'est la catastrophe

Jean de Teyssière

Quel est le problème avec Kylian Mbappé ? Depuis plusieurs mois, le Bondynois n’est que l’ombre de lui-même. Incapable de retrouver le niveau qu’il avait depuis le début de sa carrière, place désormais aux questions. Et si ce poste de numéro 9 n’était définitivement pas pour lui ?

Depuis son éclosion en 2016 avec l’AS Monaco, Kylian Mbappé est précieux par sa vitesse et son dribble. Aligné sur le côté droit de l’attaque par Didier Deschamps durant la Coupe du monde 2018, Kylian Mbappé était passé dans un autre dimension. Avec un attaquant solide comme Olivier Giroud, Kylian Mbappé était libre d’évoluer sur son côté, tout comme au PSG, accompagné d’Edinson Cavani ou Mauro Icardi.

Mbappé en numéro 9, ça ne fonctionne pas

Lors de la saison 2022-2023, face au Stade de Reims, Kylian Mbappé avait été titularisé au poste de numéro 9 par Christophe Galtier. Kylian Mbappé avait ensuite évoqué son inimitié envers ce poste, publiant sur Instagram le fameux #pivotgang. Au PSG ou en équipe de France, le constat est le même : Mbappé n’est pas un numéro 9 pur.

Une situation inchangeable ?

Sauf que la situation pourrait rapidement se bloquer. Au Real Madrid, il n’y a plus de numéro 9 et Vinicius Junior est l’un des meilleurs au poste d’ailier gauche, favori de Mbappé. En équipe de France, Bradley Barcola est en train de prendre de plus en plus d’ampleur et difficile de voir Didier Deschamps s’en passer. Pour continuer à performer au plus haut niveau comme il le faisait jusqu’à présent, Kylian Mbappé va devoir sérieusement réfléchir à changer son style de jeu et s’adapter à son nouveau poste. Ses qualités de buteur restent indéniables et Carlo Ancelotti devra réussir à trouver la bonne formule avec sa nouvelle star. Et Mbappé consentir à assumer ce nouveau rôle avec son club de cœur.