Le PSG touché par une malédiction ?

Ce samedi après-midi, la FFF a annoncé une mauvaise nouvelle au PSG. Victime d'une lésion au mollet gauche, Warren Zaïre-Emery doit déclarer forfait pour France-Belgique. En plus du crack tricolore, Vitinha et Désiré Doué se sont également blessés avec leur sélection. De mauvaise augure pour le PSG de Luis Enrique.

S'il n'a pas joué un seule minute lors de l'Euro 2024, Warren Zaïre-Emery a été utilisé par Didier Deschamps ce vendredi soir contre l'Italie. Toutefois, le milieu de terrain du PSG a malheureusement été touché durant cette rencontre. Lors de sa première sélection en équipe de France, Warren Zaïre-Emery s'était déjà blessé en cours de match.

Zaïre-Emery est touché au mollet

Ce samedi après-midi, la FFF a officialisé la blessure de Warren Zaïre-Emery, avant d'annoncer son forfait pour la deuxième journée de la phase de groupes de la Ligue des Nations. « Le milieu de terrain du Paris-SG souffre d’une lésion au mollet gauche. Warren Zaïre-Emery ne participera pas au match de l’Équipe de France, lundi 9 septembre à Lyon-Decines, face à la Belgique. Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain s’est blessé au mollet lors de son entrée en jeu face à l’Italie, vendredi 6 septembre au Parc des Princes. Ce samedi, il a passé des examens radiologiques qui ont confirmé la lésion musculaire. Après avoir échangé avec le Dr Franck Le Gall, Didier Deschamps a acté le forfait de Warren Zaïre-Emery », peut-on lire sur le site officiel de la fédération française de football.

Vitinha et Doué sont aussi blessés

En plus de Warren Zaïre-Emery, le PSG a perdu deux autres joueurs : Vitinha et Désiré Doué. D'une part, le Portugal a fait savoir que le numéro 17 rouge et bleu était forfait pour le duel face à l'Ecosse, prévu ce dimanche soir : « L'international Vitinha a été déclaré inapte pour le prochain match de l'équipe nationale par la Cellule Santé et Performance de la FPF. Il a donc été dispensé. Le joueur s'est blessé avant la fin du match contre la Croatie et a quitté le groupe vendredi matin, ce qui signifie qu'il ne participera pas la deuxième journée de la phase de groupes de la Ligue des Nations ». D'autre part, Désiré Doué est sorti sur blessure ce vendredi. Avant de quitter prématurément ses partenaires, la recrue estivale du PSG avait permis à l'équipe de France Espoirs d'égaliser contre la Slovénie.