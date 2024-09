PSG : Barcola entre déjà dans l’histoire de l’équipe de France !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Auteur de quatre buts en trois matchs depuis le début de la saison sous le maillot du PSG, Bradley Barcola a enchaîné vendredi soir lors du match de Ligue des Nations entre l’équipe de France et l’Italie (1-3). Alors qu’il a trouvé le chemin des filets après seulement 12 secondes de jeu, l’ailier âgé de 22 ans a inscrit le but le plus rapide de l’histoire des Bleus.

L’équipe de France a raté sa rentrée. Vendredi soir, les Bleus disputaient leur premier match depuis la demi-finale de l’Euro 2024 perdue face à l’Espagne (2-1). Opposés à l’Italie pour le compte de la première journée de la Ligue des Nations, les hommes de Didier Deschamps se sont inclinés (1-3). Une rencontre que l’équipe de France avait pourtant entamée de la meilleure des manières en ouvrant le score dès 12 secondes de jeu.

L’équipe de France balayée, Deschamps fait son mea culpa https://t.co/TDvvp5vyfA pic.twitter.com/A86p9BeVu8 — le10sport (@le10sport) September 7, 2024

Barcola marque le but le plus rapide de l’histoire des Bleus

Profitant d’une erreur de Giovanni Di Lorenzo, Bradley Barcola lui a pris le ballon avant de filer seul face à son coéquipier au PSG Gianluigi Donnarumma, qu’il a trompé en fermant son intérieur du pied au dernier moment. Le premier but de l’ailier âgé de 22 ans en sélection, mais également le plus rapide de l’histoire de l’équipe de France. Comme indiqué par Opta, les Bleus ont marqué trois buts dès la première minute de jeu avant 1933, sans pour autant qu’une source fiable soit en mesure de confirmer leur seconde exacte. Avant Bradley Barcola, le but le plus rapide de l’histoire des Bleus remontait à la Coupe du monde 1978, lorsque Bernard Lacombe avait ouvert le score face à… l’Italie.

« Il est en pleine confiance dans une période où il a une très bonne efficacité »

« J’essaie d'être le meilleur à chaque match, je serai toujours prêt à jouer, titulaire ou non. Je prends du plaisir à jouer, je me donne à fond à l'entraînement et en match », a réagi Bradley Barcola au micro de TF1 après la rencontre. Une prestation saluée par Didier Deschamps : « Il est jeune, mais il est en pleine confiance dans une période où il a une très bonne efficacité. Il a connu l'Euro, il est dans une progression constante avec une progression énorme. Quand l'adversaire est si bas, c'est forcément plus difficile. »