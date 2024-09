Frayeur pour un joueur du PSG, une annonce tombe

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Présent en Equipe de France espoirs ce vendredi dans le cadre des éliminatoires pour l'Euro face à la Slovénie, Désiré Doué s'est montré décisif en étant l'auteur d'un exploit individuel pour revenir au score (1-1). A la fin de la rencontre, le jeune milieu du PSG est sorti sur blessure après un contact à la cheville. En attendant les résultats, il s'est montré très rassurant.

Vice-champion olympique cet été, Désiré Doué a fait ses débuts récemment avec le PSG. Considéré comme un grand espoir du football tricolore depuis des années dans son club formateur, le Stade Rennais, le joueur de 19 ans est un bijou qu'il faut protéger. Sorti sur blessure avec les Espoirs ce vendredi face à la Slovénie, il a pris la parole pour communiquer sur son état physique.

Mercato - PSG : C’est terminé pour ce cadre, il fait ses adieux https://t.co/JykTXZUnsn pic.twitter.com/DzEvOiR8uO — le10sport (@le10sport) September 6, 2024

Doué touché sans gravité ?

Interrogé au micro de la chaîne L'Equipe juste après la rencontre, Désiré Doué a donné des nouvelles de sa cheville très rapidement. « Non, ce n'est pas très important. Je pense que le joueur a tiré dans le ballon, c'est venu dans ma cheville, elle a un peu tourné. Sur le coup, ça a fait mal mais ça va aller je pense » a déclaré le nouveau joueur du PSG, équipé d'une grosse protection autour de sa cheville droite. Pas de quoi s'inquiéter pour le moment...

Un retour réussi

Appelé par Gérald Baticle, remplaçant de Thierry Henry chez les Espoirs, Désiré Doué s'est illustré lors de ce match en marquant un but. Ce serait un coup dur s'il venait à s'absenter à cause de cette cheville douloureuse. Dans cette trêve internationale, le PSG a déjà connu la blessure de Vitinha. « Il est sorti sur blessure, mais je ne sais pas si c’est un coup ou une torsion. On va analyser ça avec le staff médical rapidement » a confié un Gérald Baticle plus méfiant.