Il envoie une star de l’équipe de France à la place d’un joueur du PSG !

Jean de Teyssière

Ce vendredi, l’équipe de France jouera sa première rencontre depuis son élimination en demi-finale de l’Euro par l’Espagne (1-2). Face à l’Italie, il s’agira de bien débuter en Ligue des Nations, surtout que de la place finale découlera un calendrier plus ou moins favorable pour se qualifier à la Coupe du monde 2026. Pour Johan Micoud, l’absence d’Antoine Griezmann à la place de Randal Kolo Muani n’est pas normale.

Didier Deschamps pourrait mettre en place un onze titulaire new look en équipe de France. Avec la sélection de Michael Olise, l’animation offensive des Bleus pourrait changer du tout au tout. Mais en conséquence, cela pourrait avoir un effet négatif pour Antoine Griezmann, qui devrait débuter la rencontre sur le banc.

«Pourquoi Griezmann ne peut pas jouer avec Olise ?»

Sur le plateau de l’émission L’Equipe du Soir, Johan Micoud, ancien milieu de terrain des Girondins de Bordeaux, ne comprend pas pourquoi Antoine Griezmann devrait être mis de côté depuis l’arrivée de Michael Olise : « De suite après l’Euro, vu comment ça s’est passé, pas très bien, entre Griezmann et Deschamps, premier match que tu refais, tu le mets sur le banc. S’il ne débute pas, Je le prends comme un déclassement et ça m’agace énormément, parce que dans cette équipe, il faut m’expliquer pourquoi Griezmann ne peut pas jouer avec Olise, Ce n’est pas possible ? »

Micoud ne comprend pas la titularisation de Kolo Muani

Pour Johan Micoud, il est impensable qu'Antoine Griezmann débute sur le banc des remplaçants et il espère qu'il prendra la place d'un joueur du PSG : « Kolo Muani fait tellement de grandes choses dans son club et en Equipe de France que c’est normal qu’il joue ! Tu ne peux pas mettre Griezmann avec Olise, et qu’ils se partagent l’axe et le côté droit ? Ce n’est pas possible ça ? » Réponse ce vendredi soir.