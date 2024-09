Hanouna président du PSG ? Il répond cash !

Jean de Teyssière

La présidence du Paris Saint-Germain fait débat sur Europe 1. Dans l'émission On marche sur la tête animée par Cyril Hanouna, Géraldine Maillet a lancé une proposition surprenante concernant l'avenir à la tête du club de la capitale, envoyant Cyril Hanouna comme président, à la place de Nasser al-Khelaïfi. Proposition vite déclinée par l’animateur star du groupe Canal.

Le PSG, ses résultats et sa direction font souvent l'objet de discussions animées dans les médias. Cette fois-ci, c'est sur les ondes d'Europe 1 que le sujet a été abordé, avec une suggestion pour le moins inattendue…

Hanouna, futur président du PSG ?

Géraldine Maillet, la chroniqueuse de Cyril Hanouna a clairement exprimé son opinion sur la présidence du PSG : « Nasser, il ne faut plus qu'il soit à la tête du PSG. Il faut qu'il laisse sa place. Éventuellement à Cyril (Hanouna) », a-t-elle déclaré sur Europe 1. La chroniqueuse a même ajouté : « Cyril est un bien meilleur businessman, il connait bien les rouages du business. Il sera bien meilleur que Nasser. »

Hanouna défend Al-Khelaïfi

Mais Cyril Hanouna n'a pas sauté sur l'occasion. « Est-ce que je serais un bien meilleur président que Nasser ? Ah non, franchement non », a-t-il répondu. L'animateur a même pris la défense du président actuel : « Il n'y aura jamais un meilleur président que Nasser. Heureusement qu'il est là. Sans lui, on serait très mal. Heureusement qu'il est là. »