Greenwood régale à l’OM, le PSG a encore mieux !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Acheté pour près de 30M€ cet été par l’OM à Manchester United, Mason Greenwood réalise un début de saison canon. Meilleur buteur de Ligue 1, l’Anglais s’impose comme l’un des meilleurs joueurs du championnat de France. Jérôme Rothen tient tout de même à mettre Bradley Barcola dans ce débat, plaçant même le joueur du PSG au-dessus de celui de l’OM.

5 buts en 3 matchs de Ligue 1, Mason Greenwood marche sur l’eau en ce début de saison. Malgré la polémique extra-sportive qui entoure son arrivée à l’OM, l’Anglais répond sportivement avec des performances XXL. La nouvelle star marseillais impressionne, au même titre que Bradley Barcola avec le PSG. Lui aussi réalise un début de saison canon avec 4 buts en 3 matchs sous le maillot parisien. Au point d’être un cran au-dessus de Greenwood ?

Mercato : Le PSG a lâché un joueur «de haut niveau» https://t.co/nBOPlIKBsm pic.twitter.com/zvEvyGm3wl — le10sport (@le10sport) September 3, 2024

« Un niveau au-dessus » de Greenwood

Pour RMC, Jérôme Rothen a dit tout le bien qu’il pensait de Bradley Barcola, lâchant alors : « Il a des fulgurances, de la percussion. Il est capable d’éliminer. J’aime aussi le fait de jouer avec ses coéquipiers, de se rendre des matchs un peu plus faciles, de se rassurer. Il enchaine les matchs, il libère son équipe parce que c’est lui qui marque les buts. Un peu ce que Greenwood fait avec l’OM, il le fait lui avec le PSG. C’est à un niveau au-dessus ».

« Aujourd’hui c’est un grand joueur »

« Les feux des projecteurs étaient aussi beaucoup sur lui depuis le début de la saison parce que Mbappé était parti et tout ça il arrive à bien gérer. Et pourtant ça va vite. Il est arrivé à absorbé la pression et c’est digne des grands joueurs. Il ne faut pas avoir honte de le dire, aujourd’hui c’est un grand joueur. Après est-ce qu’il va s’inscrire sur la durée ? Moi je pense qu’il est capable », a-t-il enchainé sur Barcola.