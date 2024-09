Pistée par le PSG, cette star reçoit une énorme nouvelle !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce n’est pas un secret, tout au long de l’été, le PSG a suivi la situation de Joshua Kimmich avec attention. Le milieu de terrain et véritable vedette du Bayern Munich ne semblait cependant pas intéressé par une arrivée à Paris. Quoi qu’il en soit, le joueur de 29 ans a reçu une heureuse nouvelle puisque ce dernier a été nommé capitaine de l’Allemagne.

Cet été, le PSG a clairement recherché à se renforcer au milieu de terrain. Si le club de la capitale a finalement lâché 70M€ pour le recrutement de João Neves et 60M€ pour celui de Désiré Doué, plusieurs profils différents étaient également envisagés par le club francilien, comme cela a pu être le cas avec Joshua Kimmich.

Le PSG s’est manqué sur le dossier Joshua Kimmich

Le milieu de terrain allemand était proche d’un départ du Bayern Munich cet été. Alors qu’il ne lui reste plus d’un an de contrat, le PSG aurait aimé attirer l’international Allemand, qui a finalement décidé de rester en Bavière. Un coup dur pour Paris, même si de son côté, Joshua Kimmich semble désormais satisfait de sa situation, et s’apprête à prendre de l’ampleur avec sa sélection. Véritable homme fort de Julian Nagelsmann sur le début de mandat du jeune technicien, le joueur de 29 ans a été promu capitaine de la Mannschaft, désormais orpheline de la légende Manuel Neuer qui a pris sa retraite internationale.

« Les nouveaux capitaines sont Joshua en premier et Antonio Rüdiger et Kai Havertz »

Julian Nagelsmann a annoncé l’heureuse nouvelle en conférence de presse : « Les nouveaux capitaines sont Joshua en premier et Antonio Rüdiger et Kai Havertz comme suppléants. Kimmich est un joueur qui a une opinion claire, qui n’est peut-être pas la même que la mienne et qui n’a pas peur de l’exprimer face à l’entraîneur. C’est un modèle pour tout le groupe, il donne toujours le maximum, veut toujours s’entraîner, parfois trop, n’est jamais fatigué, veut toujours gagner ».