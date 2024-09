Polémique au PSG, un arbitre se lâche !

Jean de Teyssière

Le PSG est la seule équipe de Ligue 1 à avoir remporté ses trois premiers matchs. Mais face à Lille, la victoire a été entachée d’une polémique. Alors que Lille ne desserrait pas l’étreinte, Tiago Santos finit par égaliser en fin de match. Mais le but est refusé pour une position de hors-jeu inexistante, que la VAR ne détecte pas. Une erreur grossière selon Saïd Ennjimi, ancien arbitre international.

Le PSG est sorti vainqueur de son duel à Lille (3-1). Vitinha, Bradley Barcola et Randal Kolo Muani sont les buteurs parisiens, tandis qu’Edon Zhegrova avait réduit l’écart à 2-1 en fin de match. Une fin de match marquée par une polémique, le but égalisateur lillois ayant été injustement refusé pour hors-jeu.

«Meunier remet en jeu Tiago Santos»

Interrogé par L’Equipe, l’ancien arbitre international de 51 ans, Saïd Ennjimi, est revenu sur le but refusé à Lille face au PSG pour un hors-jeu inexistant de Tiago Santos : « Il ne faut pas regarder la vidéo plusieurs fois. Être en position de hors-jeu en soi n'est pas sanctionnable au départ pour Tiago Santos. Mais à partir du moment où Meunier, qui n'est pas hors-jeu, touche le ballon et fait la passe à Tiago Santos, cela devient une nouvelle action. Meunier remet en jeu Tiago Santos, qui n'a pas interféré dans l'action préalablement. Meunier fait cette petite déviation qui change tout. »

«C’est une erreur grossière»

« M. Bastien a d'ailleurs reconnu son erreur, qui est plus mécanique qu'humaine, et c'est tout à son honneur. Son assistant juge en direct et il n'y est pour rien à la vitesse où ça va. Il n'a pas vu la déviation qui n'est pas évidente à déceler en direct. Ce n'est même pas une question d'interprétation des arbitres et du VAR... C'est une erreur grossière, tout simplement ! Je ne comprends pas la décision du VAR, raconte Ennjimi. Le minimum aurait été d'appeler M.Bastien pour qu'il visionne les images et l'action. Le VAR a encore tout faux sur l'analyse et est en train de s'enfoncer… On voit de plus en plus que cet outil ne sert à rien ! »