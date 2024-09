Le PSG déclenche une polémique à Marseille, la mise au point tombe

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au-delà d’être un club de football, le PSG est également une marque reconnue à travers le monde. Forcément, cela attire les sponsors et des partenariats sont signés. Ces dernières heures, le club de la capitale s’est alors associé avec le groupe Pernod Ricard. De quoi déclencher une énorme polémique du côté de Marseille, ville d’où est originaire le groupe. Face à l’emballement, une mise au point s’est imposée.

Le PSG tient un nouveau partenaire : le groupe Pernot Ricard. Dans son communiqué, le club de la capitale a notamment fait savoir : « Le Paris-Saint-Germain annonce son partenariat avec Pernod Ricard. (…) Pernod Ricard devient désormais un partenaire officiel mondial et sera le seul fournisseur de champagne et de spiritueux du club, avec des droits de visibilité et de communication dédiés ainsi que des expériences sur mesure ».

Ça grince des dents à Marseille

Mais voilà que ce partenariat avec le PSG a déclenché une vague d’indignation… à Marseille. Sur la Canebière, le groupe est une véritable institution et forcément, cela a fait grincer des dents plus d’un supporter de l’OM étant donné la rivalité entre le club phocéen et le PSG. Sur les réseaux sociaux, ça s’est emballé, certains appelant même au boycott.

« On regrette l’emballement et l’incompréhension »

Compte tenu des réactions et pour calmer la situation, le groupe Pernot Ricard a mis les choses au point. Contacté par par France Bleu, des représentants du groupe ont alors fait savoir : « On regrette l’emballement et l’incompréhension. Le PSG n’a pas signé avec Pernod Ricard, mais avec les 240 marques du groupe ». Au sein du Pernot Ricard, on a également tenu à rappeler être « fier de ses racines ».