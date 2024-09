Il met fin à la polémique au PSG !

Jean de Teyssière

Lors du match de clôture entre le LOSC et le PSG, la fin de la rencontre a été marquée par une polémique sur le but égalisateur de Tiago Santos. Mais le Lillois a été sanctionné d’un hors-jeu et le PSG a gagné finalement 3-1. Mais la polémique a été éteinte par Amaury Delerue, le nouveau manager-instructeur des arbitres de Ligue 1, qui révèle que Tiago Santos était bel et bien hors-jeu.

Le PSG est le seul club en Ligue 1 à avoir réussi à remporter leurs trois premiers matchs de la saison. Avec 9 points, ils sont donc leader du championnat de France mais leur dernière rencontre face au LOSC avait créé une polémique avec un but égaliasteur a priori valable de Tiago Santos.

«C’est très très litigieux»

Après la rencontre, l’entraîneur de Lille, Bruno Genesio pestait : « C’est dur et c’est très très litigieux. La VAR doit faire son travail. Si on met une VAR et qu’elle ne sert à rien, autant ne pas la mettre. Je n’ai rien à reprocher à M. Bastien, mais je ne sais pas ce que les gens dans le bus (de la VAR) regardaient. Un autre match, un film ? Je ne sais pas. »

«L’image est formelle, le joueur est toujours hors-jeu»

Dans Le Parisien, le nouveau manager-instructeur des arbitres de Ligue 1, Amaury Delerue confirme que le but égalisateur de Lille était bien sanctionnable d'un hors-jeu : « Nous avons souhaité revisionner les images en les retraitant telles qu’elles auraient dû l’être pendant la rencontre. Au moment de la déviation de Thomas Meunier vers Thiago Santos, l’image est formelle : le joueur est toujours hors-jeu. La réalité de l’image, in fine, est que la décision était la bonne. Il y a eu un traitement trop hâtif de la part de l’assistant vidéo, qui n’a pas pris en compte la déviation de Meunier sur la trajectoire de la balle. Elle crée une nouvelle situation de lecture du hors-jeu, donc le process VAR n’a pas été respecté jusqu’au bout à l’instant T. Le ballon est au fond des filets, on a le temps pour cette décision. »