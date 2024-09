L’OM plus fort que le PSG ? Il lâche une grande annonce !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Après un été très ambitieux notamment marqué par l’arrivée de Roberto De Zerbi sur le banc, l’OM espère réaliser une belle saison. Si le club marseillais a très bien entamé son exercice 2024-2025 avec deux victoires et un nul, le latéral gauche Quentin Merlin s’est exprimé sur les ambitions phocéennes, affirmant vouloir embêter le PSG en Ligue 1.

La saison de Ligue 1 a commencé sur les chapeaux de roues. Avec trois victoires en autant de matchs, le PSG a parfaitement démarré, la formation de Luis Enrique trônant déjà en tête du championnat de France. Mais derrière, l’OM désormais mené par Roberto De Zerbi et attendu au tournant pour cette saison sans Coupe d’Europe, a également réalisé de bons débuts.

Vers une grosse saison pour l’OM ?

Avec des victoires face à Brest (1-5) et Toulouse (1-3) et un match nul contre Reims (2-2), l’OM possède sept points, et peut espérer réaliser un exercice cohérent derrière le PSG...ou mieux ! En effet, Quentin Merlin a déclaré ce mardi vouloir poser des problèmes au club de la capitale cette saison.

« Ils ne sont pas invincibles »

« C'est pas loin. Nous, on a pour but d’aller le plus loin possible, on a les ambitions, avec un objectif Ligue des champions. Si on peut aller titiller le PSG… Ils ne sont pas invincibles, même si ça reste une belle équipe. On a la capacité de leur poser des problèmes, de les accrocher, mais on reste humbles. A nous d’être performant, de continuer à avoir des résultats, de la régularité », a lâché le latéral gauche de l’OM en conférence de presse avec l’équipe de France Espoirs.