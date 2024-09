Surprise, le PSG crée un clash sur le mercato ?

Axel Cornic

Après avoir vu plusieurs offres être refusées il y a un an, Victor Osimhen avait un bon de sortie au Napoli et pensait pouvoir rejoindre un top-club européen lors du mercato et notamment le Paris Saint-Germain. Mais selon nos informations cette piste a été écarté et le Nigérian a finalement dû trouver une solution surprenante, avec un prêt à Galatasaray.

Considéré comme l’un des plus grands attaquants en circulation, Victor Osimhen a risqué de ne pas jouer pour au moins six mois. Sur la liste des transferts au Napoli, il n’a en effet pas été inscrit dans la liste pour la Serie A et n’a jamais joué une seule minute pour Antonio Conte, qui lui d’ailleurs toujours préféré Romelu Lukaku.

Le PSG lâche Osimhen

Avec le mercato turc qui se termine le 13 septembre prochain, l’international nigérian a finalement trouvé une solution, avec un prêt d’une saison à Galatasaray. Mais selon la presse italienne il n’attendait qu’un seul club cet été : le PSG. Nous vous avons expliqué sur le10sport.com que s’il a été une option par le passé, Osimhen n’était pas un objectif de ce mercato estival.

Qui se fâche avec son agent

S’il peut s’estimer heureux d’avoir trouvé une issue à sa situation, l’attaquant de 25 ans ne semble pas totalement satisfait. Bien au contraire, puisque Il Mattino nous apprend que les négociations avec Galatasaray auraient été menée par Victor Osimhen en personne, avec l’aide de l’intermédiaire George Gardi. Le joueur n’avait vraisemblablement plus confiance en son agent Roberto Calenda, qui n’a pas su lui trouver le club qu’il souhaitait cet été.