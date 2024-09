Mercato : Il quitte l’OM et cartonne déjà à l’étranger !

Axel Cornic

Plus gros transfert de l’histoire de l’Olympique de Marseille, Vitinha n’aura jamais réussi à convaincre. Ainsi, après un prêt de six mois la saison dernière, l’attaquant portugais a définitivement quitté le club phocéen lors de ce mercato estival pour définitivement s’installer au Genoa. Et pour le moment, ça semble plutôt bien marcher pour lui...

La recherche d’un attaquant d’envergure internationale est un véritable serpent de mer à Marseille. Cela s’est d’ailleurs répété cet été, avec le départ de Pierre-Emerick Aubameyang et l’arrivée d’Elye Wahi. Mais certains pensaient que Pablo Longoria avait déjà trouvé la solution en 2023, avec l’arrivée de Vitinha à l’OM.

Mercato - OM : La bonne pioche dénichée pour 4M€ ? https://t.co/kYhMmZWflb pic.twitter.com/okJMGVFvVG — le10sport (@le10sport) September 3, 2024

La nouvelle vie de Vitinha

Le Portugais avait à priori tout pour réussir et son âge augurait soit un bel avenir, soit une belle plus-value en cas de vente. Rien n’est finalement allé comme prévu pour ce qui reste encore aujourd’hui le plus gros transfert de l’histoire de l’OM, avec ses 32M€. Il a ainsi été prêté au Genoa puis vendu définitivement autour des 20M€ et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a déjà la cote en Serie A. « Vitinha a pris un héritage important, car toute l'attaque initiale du Genoa a disparu. Ils ont dépensé beaucoup pour l’avoir, ils ont eu le temps de tâter le terrain, six mois “pour essayer” » a expliqué Valerio Giuffrida, au micro de Radio Sportiva.

« Il était parti à l'OM pour une somme très importante »

« Les attaquants génois réussissent toujours : lorsqu'ils atterrissent à Genova, ils sont entourés d'une magie qui les amène à être plus performants ou à se retrouver s'ils sont perdus » a poursuivi le spécialiste mercato italien, au sujet de Vitinha. « Il était parti à l'OM pour une somme très importante, il est finalement au Genoa et ça lui a permis de se relancer totalement, retrouvant un grand enthousiasme. Dans notre expérience en tant qu'agents, nous avons de nombreux cas très réussis au Genoa, de Palacio à Piatek en passant par Sanabria et Shomurodov. L'espoir est que Vitinha soit sur cette voie ».