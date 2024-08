Wahi : La grande annonce de l’OM

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En ce dernier jour du mercato, l’OM s’est attaché les services de Neal Maupay. Prêté avec obligation d’achat par Everton, le Français est donc une nouvelle solution pour Roberto De Zerbi au poste de numéro 9. Mais quid de la hiérarchie à ce poste avec Elye Wahi ? L’entraîneur de l’OM a répondu à cette question.

Suite à la blessure de Faris Moumbagna, l’OM recherche un nouveau buteur. Il aura fallu attendre le dernier jour du mercato pour le voir arriver. Ce vendredi, le club phocéen a ainsi officialisé le recrutement de Neal Maupay, prêté avec obligation d’achat par Everton. Mais quid d’Elye Wahi avec cette recrue ?

« On mise sur Wahi »

A l’OM, il y a désormais deux candidats au poste de numéro 9. En conférence de presse, Roberto De Zerbi a fait le point sur la hiérarchie entre Neal Maupay et Elye Wahi, confiant : « Maupay sait que pour l'instant, on mise sur Wahi et qu'il est derrière lui dans la hiérarchie ».

Maupay derrière Wahi pour encore combien de temps ?

Recruté pour 30M€, bonus compris, Elye Wahi dispose encore de la confiance de Roberto De Zerbi. Mais le néo-Olympien a vu que son crédit pouvait s’user très vite. Sifflé à sa sortie par le Vélodrome face à Reims, Wahi devra vite inverser la tendance. Sans quoi, Neal Maupay sera à l’affût pour lui chiper sa place.