OM : Les coups durs se multiplient pour De Zerbi !

A l’Olympique de Marseille, on déplore déjà deux blessés en autant de journées de Ligue 1. Après la grave blessure au genou de Faris Moumbagna à Brest, c’est Leonardo Balerdi qui est touché à la cuisse et qui va manquer à l’OM et à Roberto De Zerbi pendant quelques semaines...

Le 17 août dernier, l’OM réalisait un festival de buts sur la pelouse du Stade Brestois en faisant trembler les filets à cinq reprises (5-1). Néanmoins, seulement quelques minutes après son entrée en jeu, Faris Moumbagna était contraint de subitement quitter ses coéquipiers. La cause ? Une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit.

Moumbagna absent pour une longue durée

Dans la foulée de la rencontre et de sa première victoire en Ligue 1 en tant qu’entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi ne laissait présager rien de bon au sujet de la blessure de l’attaquant de 24 ans. Une semaine plus tard, l’Italien affirmait qu’il allait falloir lui trouver un remplaçant afin de pallier sa longue absence. « Il reste encore du mouvement pour compléter le mercato, car la seule note négative, c’est la blessure de Faris Moumbagna ». Finalement, c’est Neal Maupay qui assurera ce rôle et bien plus puisque le prêt avec option d’achat de 4M€ convenu avec Everton fera de lui un joueur de l’OM jusqu’en 2028.

Après Moumbagna, De Zerbi est privé de Balerdi

Dimanche dernier, l’OM arrachait le point du match nul à l’Orange Vélodrome dans le cadre de la réception du Stade de Reims (2-2). Et une fois de plus, Roberto De Zerbi assistait à une blessure… et cette fois-ci de son capitaine Leonardo Balerdi ! Touché au quadriceps de la cuisse droite, le défenseur argentin manquera le déplacement à Toulouse et la trêve internationale avec l’Argentine comme cela est stipulé dans le communiqué médical de l’OM.