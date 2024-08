Vente OM : Une officialisation annoncée en direct

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour le moment, l’OM est toujours officiellement la propriété de Frank McCourt. Mais voilà que cela fait maintenant des mois, même des années qu’il est question d’une vente du club phocéen. A l’origine notamment de tout cela, Thibaud Vézirian n’en démord, estimant que l’officialisation de la vente de l’OM va arriver.

Aucun signe de l’Arabie Saoudite à l’OM et pourtant… Cela fait un moment maintenant qu’il est annoncé que le club phocéen est sur le point d’être vendu. Malgré les démentis de Frank McCourt et de son entourage, les rumeurs se multiplient encore et toujours.

Mercato : Annoncé à l’OM, il sort du silence après avoir signé https://t.co/FMLNvB6InD pic.twitter.com/wL2Zd48D9N — le10sport (@le10sport) August 29, 2024

« Cela va arriver officiellement »

A l’occasion de son émission sur Twitch, Thibaud Vézirian en a encore remis une couche sur la vente de l’OM et une prochaine officialisation. Il a alors confié : « Si je crois toujours à la vente de l’OM ? Je ne suis pas dans la croyance sur ce sujet, cela fait quatre ans que je travaille chaque jour là-dessus, et je suis certain que cela va arriver officiellement. Et je suis aussi certain de tout ce qui se passe dans les coulisses à ce sujet. Après, je ne suis pas là pour convaincre, je n’en ai rien à faire même ».

« Ça fait quatre ans que j’en suis certain »

« On ne passe pas d’associé unique à un pacte d’associés comme cela, on ne base pas une société dans le Delaware par hasard, on ne fait pas autant de bouleversements du jour au lendemain parce qu’on a envie de changer de stratégie. (…) Ça fait quatre ans que j’en suis certain et c’est comme ça », a ajouté Thibaud Vézirian.