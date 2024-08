OM : Un gros souci est révélé pour ce transfert à Marseille

Alexis Brunet

Alors que l’on vit les dernières heures du mercato en France, l’OM pourrait s’offrir un ultime recrutement de grande qualité. Le club phocéen penserait à Ismaël Bennacer pour clôturer son mercato, mais l’opération ne s’annonce pas évidente. Même si l’intérêt est réel, l’international pourrait être trop cher pour les finances marseillaises. Il faut dire que le club phocéen a déjà beaucoup recruté cet été.

Cet été, l’OM s’est encore une fois distingué sur le mercato. Le club phocéen a été l’un des grands animateurs du marché des transferts, afin de créer une équipe compétitive pour Roberto De Zerbi. L’effectif actuel n’a plus grand chose à voir avec celui de la saison dernière, car Marseille a vendu de nombreux joueurs, mais a surtout recruté en très grande quantité. Au total, ce ne sont pas moins de onze nouveaux joueurs qui ont posé leurs valises à l’OM cet été. Un ultime élément pourrait même encore arriver afin de renforcer le milieu de terrain.

L’OM pourrait ne pas avoir les sous pour Bennacer

Ce vendredi, plusieurs sources ont affirmé qu’Ismaël Bennacer était dans les petits papiers de l’OM. Pablo Longoria aimerait couronner son mercato avec l’international algérien et ainsi offrir une solution de plus à Roberto De Zerbi dans l’entrejeu. Une ambition louable, mais qui se heurte à la réalité du marché. En effet, selon RMC Sport et La Minute OM, même si l’intérêt marseillais est réel pour le Milanais, la piste n’a que peu de chances d’aller au bout, en raison de l’aspect financier. L’ancien joueur d’Empoli aujourd'hui au Milan AC est trop cher pour les finances marseillaises, qui ont déjà beaucoup souffert cet été, avec plusieurs recrutements onéreux.

L’OM doit vendre

Une fin heureuse pourrait toutefois intervenir dans le dossier Ismaël Bennacer, mais pour cela, l’OM doit vendre. Ils sont plusieurs à être sur le départ, dont Jordan Veretout ou bien encore Chancel Mbemba. Si le club phocéen arrive à se débarrasser de ses indésirables, peut-être que l’argent récolté pourra servir à mettre la main sur le milieu de terrain algérien, mais rien n’est moins sûr.