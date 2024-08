Mercato - PSG : Déjà la fin pour ce départ inespéré ?

Axel Cornic

Placé avec les indésirables depuis le début du mercato, Milan Skriniar fait partie des joueurs que le Paris Saint-Germain aimerait voir partir dans les prochaines heures. Ce dossier a été relancé ce vendredi par la presse italienne, annonçant que l’AS Roma songeraient sérieusement à un prêt du défenseur slovaque de 29 ans.

L’heure est au départ du côté du PSG. Après avoir recruté les renforts nécessaires pour Luis Enrique, les Parisiens doivent dégraisser l’effectif et un dossier les préoccupe tout particulièrement en ce dernier jour de mercato. Il s’agit de Milan Skriniar, qui n’a pas été convoqué lors de la dernière journée de Ligue 1 et qui semble clairement être poussé vers la sortie.

Quel avenir pour Skriniar ?

Plusieurs pistes ont été évoquées ces dernières semaines, mais aucune n’a abouti et au sein du PSG on commençait à désespérer. Finalement, ce vendredi plusieurs médias italiens ont évoqué un vif intérêt de l’AS Roma, à la recherche d’un défenseur central après l’échec du transfert de Kevin Danso.

La Roma pourrait miser sur Badé

Rapidement, les Giallorossi se seraient confrontés à un obstacle de taille, avec le salaire du joueur. Et cet obstacle pourrait bien compromettre toute l’opération, puisque RMC Sport nous apprend que l’AS Roma aurait formulé une offre de 20M€ pour Loïc Badé du FC Séville ! Avec l’arrivée annoncée de Tiago Djalo de la Juventus, les portes pourraient bien se fermer pour Milan Skriniar.