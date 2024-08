Mercato : A peine arrivé à l’OM, il pose déjà une condition ?

Axel Cornic

L’Olympique de Marseille a trouvé son nouvel attaquant ne cette fin de mercato estival, avec Neal Maupay. Arrivé dans le sud de la France, l’ancien de l’ASSE quitte son club d’Everton et devient le remplaçant d’un Faris Moumbagna qu’on ne devrait vraisemblablement pas revoir cette saison après sa grave blessure au genou.

Après Elye Wahi, Mason Greenwood, Valentin Carboni ou encore Jonathan Rowe, à Marseille on a accueilli un nouvel attaquant. Neal Maupay s'est en effet engagé avec l’OM, bouclant donc un retour en Ligue 1, après l’avoir quitté en 2017 pour se lancer dans l’aventure anglaise.

Maupay à l’OM

D’après les informations de L’Equipe, il devrait rejoindre l’OM sous la forme d’un prêt payant de 500.000€ et une option d’achat obligatoire de 5,5M€. Maupay devait s’engager jusqu’en 2028 avec le club phocéen et donc quitter Everton, qui pourrait également empocher 3M€ de bonus et compter sur un 20% sur la future revente de l’attaquant.

Il veut joueur contre Toulouse

Mais quand pourra-t-on le voir à l’œuvre ? Le quotidien explique que Neal Maupay aurait hâte de jouer sous ses nouvelles couleurs ! Il souhaiterait en effet participer à son premier match dès ce samedi et le déplacement de l’OM sur la pelouse du TFC, dans le cadre de la troisième journée de Ligue 1.