Barcola - PSG : Deschamps est interpellé en direct !

Pour sa première liste depuis l’Euro, Didier Deschamps a effectué peu de changements, mais les cartes semblent tout de même rebattues en interne. Et pour cause, plusieurs joueurs ont pris une plus grande ampleur à l’image de Bradley Barcola, qui réalise un excellent début de saison avec le PSG. A tel point que Daniel Riolo estime qu’il doit être titulaire pour les matches contre la Belgique et l'Italie.

Déjà convoqué pour l'Euro, Bradley Barcola est sans surprise une nouvelle fois dans la liste de Didier Deschamps pour le deux matches de Ligue des Nations contre la Belgique et l'Italie. Il faut dire que l'ailier du PSG réalise un excellent début de saison en Ligue 1 et Daniel Riolo le verrait bien s'imposer en Bleus.

Un joli cadeau de Mbappé pour Barcola ? https://t.co/7pohjYuuu8 pic.twitter.com/zJLA8hcY6X — le10sport (@le10sport) August 28, 2024

Riolo réclame Barcola

« Vu son début de saison, il est en confiance, le lancer titulaire sur ce match là, ça ne me choquerait pas. Après le truc, c’est que Deschamps doit regarder le début de saison de Thuram avec l’Inter. En plus c’est le fils du copain et il le kiffe », rappelle-t-il au micro de l’After Foot avant de poursuivre.

«Je pense que Bambi pourrait avoir une titularisation sans que ça me choque»

« Il est probable qu’il le fasse jouer. Dembélé a l’air d’avoir un poste acquis car il y a pas vraiment de concurrence de ce côté. Autant je ne veux pas cramer Barcola, je ne veux pas aller vite, mais je pense que là, quand tu vois la concurrence, je pense que Bambi pourrait avoir une titularisation sans que ça me choque », ajoute Daniel Riolo.