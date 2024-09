PSG : Barcola adoubé en équipe de France !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Auteur d’un début de saison canon avec le PSG, Bradley Barcola a logiquement été appelé à nouveau par Didier Deschamps en équipe de France. Face à l’Italie et la Belgique, l’ailier de 22 ans aura certainement l’occasion de montrer son nouveau statut et briller avec les Bleus. Il n’aura en tout cas pas fallu longtemps à Barcola pour se faire adopter en sélection.

Récompensé de sa belle saison dernière avec le PSG, Bradley Barcola avait été appelé par Didier Deschamps pour jouer l’Euro avec l’équipe de France. Le voilà à nouveau avec les Bleus, cette fois pour affronter l’Italie et la Belgique en Ligue des Nations. En forme à Paris, Barcola devra confirmer cela sous le maillot des Bleus.

Mercato : Le PSG justifie la signature d’un immense crack https://t.co/viR2VBvtze pic.twitter.com/BvgNzUL8Bo — le10sport (@le10sport) September 3, 2024

« Un top joueur »

A l’occasion de la conférence de presse ce mardi à Clairefontaine, il a été question de Bradley Barcola. Devant les journalistes, Loïc Badé a ainsi confié à propos du joueur du PSG et de l’équipe de France : « Je l'ai côtoyé lors de l'Euro espoirs. Tout ce qu'il fait avec le PSG et l'équipe de France, ça ne m'étonne pas. Il affiche toujours un top niveau. C'est un top joueur ».

« Ça allait venir petit à petit »

Manu Koné s’est lui aussi exprimé sur Bradley Barcola, lâchant : « Je ne suis pas surpris de la manière dont il joue au PSG. Ça allait venir petit à petit. C'est bien pour lui, on est content pour lui et on espère qu'il continuera comme ça ».