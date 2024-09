Mercato : Le PSG justifie la signature d’un immense crack

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Si le PSG voit partir certains des cracks de son centre de formation, d’autres arrivent à émerger au plus haut niveau à Paris. C’est notamment le cas de Warren Zaïre-Emery. Un joyau que le club de la capitale a souhaité sécuriser en le prolongeant jusqu’en 2029 en avril dernier. Un nouveau contrat pour Zaïre-Emery que Luis Campos a justifié.

Avec Warren Zaïre-Emery, le PSG tient son nouveau prodige. Et pas question pour le club de la capitale de le laisser partir lui. Alors que Luis Enrique lui accorde une énorme confiance depuis la saison dernière, WZE a été récompensé avec un nouveau contrat. En avril dernier, le PSG officialisait ainsi le prolongation de Zaïre-Emery, désormais sous contrat jusqu’en 2029.

« C’est un joueur qui représente la France, Paris »

A l’occasion d’un reportage sur Canal+ à propos de Warren Zaïre-Emery, Luis Campos a pris la parole. Le conseiller football du club de la capitale est alors revenu sur la prolongation du joueur du PSG et justifiant cela. « Warren c’est un joueur très important. Pas seulement parce que c’est un très bon joueur, un joueur avec un avenir qu’on pense extraordinaire. Mais c’est aussi un joueur qui représente la France, Paris. On doit avoir cette référence », a expliqué Campos.

« Il croit au projet et le PSG est dans son cœur »

Au moment de la prolongation de Warren Zaïre-Emery, Nasser Al-Khelaïfi avait pris la parole. Le président du PSG avait alors confié : « Nous sommes très heureux que Warren Zaïre-Emery prolonge son avenir au Paris Saint-Germain jusqu'en 2029. Je n'avais aucun doute sur le fait qu'il renouvellerait son contrat car il croit au projet et le PSG est dans son cœur. Depuis qu'il est arrivé dans notre Club il y a 10 ans, il a travaillé dur pour développer son fantastique talent. Il a encore beaucoup à accomplir - et il sait qu'avec du travail, il atteindra tous ses objectifs à Paris. Warren se préoccupe également du Club et du collectif plus que de lui-même - ce que nous voulons chez tous nos joueurs. Nous sommes très fiers qu'un produit de notre Académie soit au centre de notre équipe première pour les années à venir ».