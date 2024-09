De Zerbi signe à l’OM, un club enrage !

Axel Cornic

Après avoir vécu une saison chaotique, l’Olympique de Marseille cherchait la stabilité avec un nouvel entraineur. Et après avoir connu l’échec avec Paulo Fonseca ou Sérgio Conceição selon nos informations, le miracle s’est produit avec la signature inattendue de Roberto De Zerbi, dont l’arrivée a rapidement fait l’unanimité.

A Marseille, la véritable star de l’équipe c’est l’entraineur. Personne n’aurait jamais pensé il y a quelques mois qu’un technicien du standing de Roberto De Zerbi, annoncé à Chelsea ou au Bayern Munich, décide de signer pour l’OM. C’est pourtant ce qui est arrivé et le moins que l’on puisse dire, c’est que le pari est plus que réussi pour le moment.

Le phénomène De Zerbi à Marseille

Car après une saison catastrophique qui s’est soldée par une qualification manquée pour les compétitions européenne, on avait toutes les raisons de penser que ça allait mal se passer. Pourtant l’engouement autour de l’OM a rarement été aussi fort et c’est surtout dû à De Zerbi ! Il a d’ailleurs eu un impact énorme sur le mercato, avec certains joueurs qui ont choisi Marseille pour lui, alors qu’ils auraient pu se diriger vers d’autres horizons. Et pour couronner le tout sur le terrain ça marche, avec 10 buts marqués en trois journées de Ligue 1 pour quatre encaissés et une deuxième place juste derrière le PSG.

A Milan on regrette déjà

Mais Roberto De Zerbi qui cartonne dans le sud de la France, ça ne semble pas satisfaire tout le monde. C’est le cas du côté de l’AC Milan, où certains auraient bien aimé voir le technicien italien débarquer cet été. Le début de saison extrêmement compliqué de Paulo Fonseca aurait poussé les Rossoneri à se poser quelques questions et selon Mediaset, de plus en plus de personnes se demandent pourquoi le club n’a pas plutôt misé sur De Zerbi. Il faut dire que l’actuel coach de l’OM a le sang rossonero, tout comme son adjoint Andrea Maldera. Une situation cocasse, puisque nous vous avions révélé sur le10sport.com que Fonseca comme Sérgio Conceição étaient les priorités marseillaises au poste d’entraineur... avant que ce ne soit l’Italien qui débarque.