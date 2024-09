PSG : Mauvaise nouvelle pour Luis Enrique ?

Jean de Teyssière

La trêve internationale est souvent un moment redouté par les entraîneurs de clubs qui voient leurs joueurs partir défendre les couleurs de leur sélection. Il n’est pas rare d’en voir certains revenir avec une blessure et c’est le cas de Vitinha, qui s’est blessé à la cheville avec le Portugal. Blessure qui n’arrangera pas les affaires de Luis Enrique, l’entraîneur parisien.

Luis Enrique était peut-être devant sa télévision jeudi soir pour regarder le match entre le Portugal et la Croatie. Il a ainsi vu Cristiano Ronaldo marquer son 900ème but mais aussi l’un de ses joueurs sortir sur blessure.

Roberto Martinez fan de Vitinha

Le sélectionneur portugais, Roberto Martinez a fait les éloges de Vitinha, le patron du PSG au milieu du terrain : « Vitinha est un joueur qui s’est beaucoup développé au cours des 12 derniers mois et qui a atteint un niveau exceptionnel. Il a une capacité incroyable à contrôler le jeu, son sens du temps et de l’espace et sa qualité technique. »

Martinez annonce le forfait de Vitinha

Face à la Croatie, Vitinha a joué les 90 minutes de la rencontre avant d’être remplacé juste avant le temps additionnel. Roberto Martinez annonce une mauvaise nouvelle pour le cadre du PSG : « Compte tenu de ses qualités, il mérite de figurer sur la liste du Ballon d’Or. Il est certain qu’il ne jouera pas contre l’Écosse. Il a un problème à la cheville et nous allons l’évaluer dans les prochaines 24 à 48 heures car des tests médicaux doivent être effectués. »