PSG : Un joueur «phénoménal» fait oublier Mbappé

Axel Cornic

Tout le monde s’attendait à ce que le Paris Saint-Germain frappe un ou deux très gros coups sur le marché des transferts, afin d’oublier Kylian Mbappé. Finalement, le seul véritable renfort offensif a été Désiré Doué, avec les dirigeants parisiens qui ont décidé de faire confiance aux joueurs déjà en place.

Après dix saisons, dont sept au PSG, Kylian Mbappé a décidé de s’expatrier. Direction l’Espagne et le Real Madrid pour l’attaquant français, qui n’a pas vraiment été remplacé à Paris. Car si Désiré Doué peut évoluer au poste d’ailier gauche, il n’a pas du tout le même profil que l’ancien numéro 7 parisien.

Transfert au PSG, mission impossible pour le Real Madrid ? https://t.co/d742p5ykOf pic.twitter.com/FtfHwm5frT — le10sport (@le10sport) September 5, 2024

Le PSG a déjà oublié Mbappé ?

Son véritable successeur semble plutôt être Bradley Barcola, actuel meilleur buteur du PSG depuis le début de la saison. L’ancien de l’OL, qui est à sa deuxième saison sous les couleurs parisiennes, totalise déjà quatre réalisations en trois journées de Ligue 1 et ses prestations sont unanimement saluées.

« Barcola a fait le pas de plus cette saison pour devenir encore plus fort »

Ce n’est pas Gianluigi Donnarumma, son coéquipier au PSG, qui dira le contraire ! « C'est un joueur phénoménal, il a fait le pas de plus cette saison pour devenir encore plus fort » a expliqué le gardien parisien, qui va affronter Barcola ce vendredi soir à l’occasion du match de Ligue des Nations entre la France et l’Italie. « Il est difficile d'aider mes coéquipiers parce qu'il est imprévisible mais c'est vrai que je le connais très bien ».