Fin de la polémique au PSG, il fait son mea-culpa

Jean de Teyssière

La rencontre entre Lille et le PSG dimanche dernier, en clôture de la 3ème journée de Ligue 1, a été marquée par une décision arbitrale controversée. Le but refusé à Tiago Santos pour une position de hors-jeu avait créé une vive polémique, éteinte depuis. Certains joueurs, comme Thomas Meunier, ont reconnu leur erreur et ont fait leur mea-culpa.

Le football français est souvent le théâtre de polémiques arbitrales qui enflamment les débats. Le match entre Lille et le PSG n'a pas échappé à la règle, avec une décision qui a fait couler beaucoup d'encre. En fin de match, alors que le score est de 2-1 pour le PSG, Tiago Santos égalise, mais le but est annulé suite à un hors-jeu inexistant, du moins sur les premières images montrées par la VAR.

LFP - Labrune : «Colère noire» du PSG, la folle révélation de Riolo https://t.co/mAfZmeNcKZ pic.twitter.com/ywxQVrzUYp — le10sport (@le10sport) September 5, 2024

Une réaction à chaud qui fait polémique

Après le match, Thomas Meunier n'avait pas mâché ses mots concernant l'arbitrage. « Fier de l'équipe et du public, malgré tout ! J'espère pouvoir dire la même chose des arbitres d'ici peu », avait-il déclaré, faisant clairement référence au but refusé à Tiago Santos. Mais il n’est pas le seul à avoir critiqué l’arbitrage, son entraîneur Bruno Génésio, l’évoquant également : « La VAR doit faire son travail. Si on met une VAR et qu'elle ne sert à rien, autant ne pas la mettre. Je n'ai rien à reprocher à M. Bastien, mais je ne sais pas ce que les gens dans le bus regardaient. Un autre match, un film ? Je ne sais pas ». Mais de nouveaux éléments sont venus mettre fin au débat.

Meunier fait son mea culpa

En effet, ces derniers jours, Le Parisien a révélé que le but de Tiago Santos était bel et bien entaché d'un hors-jeu. Face à ces nouvelles informations, Thomas Meunier a choisi de faire marche arrière. Sur le réseau social X, le défenseur lillois a publié un message laconique mais lourd de sens : « Mea culpa envers les arbitres. » Tout est bien qui fini bien.