Le PSG tient un nouveau capitaine surprise ?

Gianluigi Donnarumma a entamé sa quatrième saison en tant que gardien de but du Paris Saint-Germain. Du haut de ses 25 ans, « Gigio » a déjà neuf saisons en professionnel derrière lui. Le précoce portier italien est devenu le capitaine de la Squadra Azzurra et est le choix parfait d’après son sélectionneur.

Le Paris Saint-Germain a saisi la belle opportunité de marché que représentait Gianluigi Donnarumma à l’été 2021 en l’attirant dans la capitale. Alors tout juste auréolé d’un titre de champion d’Europe avec l’Italie, le portier était agent libre de par la fin de son contrat à l’AC Milan et a signé au PSG. Depuis, Donnarumma s’est attribué le poste de gardien numéro un.

«Donnarumma est un capitaine parfait»

Le PSG tient son capitaine en la personne de Marquinhos depuis le départ de Thiago Silva à l’été 2020. Néanmoins, Donnarumma pourrait bien être son adjoint ou son successeur au vu des propos tenus par Luciano Spalletti rapportés par Le Parisien. « Pour nous, Donnarumma est un capitaine parfait parce qu’il a vécu toutes les expériences possibles et inimaginables. Depuis son enfance, il était prédestiné parce qu’il avait déjà un physique imposant et c’est une qualité importante à son poste. Être sous la lumière et prendre des responsabilités et jouer dans un club important, tout cela l’a formé avant tout autre joueur normal ».

«Il est le premier à être malheureux quand les choses ne vont pas»

« Maintenant, il est devenu un gardien de but international et très fort. C’est un vrai capitaine toujours souriant, il aime tout le monde. Il est le premier à être malheureux quand les choses ne vont pas comme on le souhaite, et notamment lors du dernier match ». a assuré le sélectionneur de l’Italie. De quoi donner de futures idées au PSG ?