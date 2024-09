Zidane - Équipe de France : Deschamps vend la mèche ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A la tête de l'équipe de France depuis 2012, Didier Deschamps entame une nouvelle année avec le survêtement bleu. Le sélectionneur s'était donné le droit de prolonger l'aventure jusqu'au Mondial 2026 en atteignant la finale au Qatar il y a maintenant deux ans. La suite ? Nul ne le sait avec certitude, mais l'attitude du sélectionneur permet de dégager une tendance claire.

Après un Euro décevant sur le plan sportif, l’équipe de France entame un nouveau cycle avec quelques changements, relatif certes. Car Didier Deschamps siège toujours à la tête de cette sélection, malgré des performances décevantes en Allemagne. Après la dernière compétition européenne, il avait été conforté par Philippe Diallo, président de la FFF.

Deschamps se tourne vers 2026

« J’avais laissé à Didier un peu de repos après l’Euro. Nous nous sommes vus, nous avons eu un échange en tête-à-tête, d’abord pour faire un bilan de l’Euro puis pour vérifier toute sa motivation et son dynamisme pour le futur en vue du prochain objectif qui sera la Coupe du monde 2026. J’ai été complètement rassuré de ce point de vue et je lui ai demandé devant le comité exécutif de venir exprimer sa volonté de poursuivre sa mission brillamment à la tête de l’équipe de France. Donc il sera sur le banc en septembre contre l’Italie et la Belgique. » avait-il confié dans les colonnes du JDD.

Quel avenir pour Deschamps ?

Et effectivement, Deschamps va diriger son premier match de la saison face à la Squadra Azzurra ce vendredi. Visiblement détendu en conférence de presse, le sélectionneur n’éprouve aucun signe de lassitude selon les informations de L’Equipe. Malgré les années qui passent, le champion du monde 2018 est heureux de retrouver le groupe à Clairefontaine et de participer à cette rentrée. Deschamps devrait occuper ce poste jusqu’au prochain Mondial 2026. La suite paraît plus flou, notamment en raison de l’avenir incertain de Philippe Diallo à la tête de la FFF, mais aussi des menaces que représentent Zinédine Zidane et Thierry Henry, médaillé d’argent aux Jeux Olympiques de Paris.