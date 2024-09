Deschamps lui fait vivre un rêve de gosse !

Thomas Bourseau

Comme ce fut le cas avec Bradley Barcola avant l’Euro, Didier Deschamps a décidé de lancer dans le grand bain de l’équipe de France A un autre ailier en la personne de Michael Olise. S’étant bâti une belle réputation aux JO de Paris 2024 avec son transfert au Bayern Munich en parallèle, Olise vit un rêve éveillé grâce à la convocation du sélectionneur des Bleus.

Michael Olise a débarqué au château de Clairefontaine… mais pas en tant qu’international français espoir. En effet, après ses performances XXL pendant les Jeux Olympiques de Paris 2024 avec l’équipe de France de Thierry Henry (5 passes décisives pour 2 buts), la recrue estivale du Bayern Munich va pouvoir connaître l’équipe de France A pour la première fois pendant cette trêve internationale.

Équipe de France : Problème avec Mbappé ? Deschamps rassure https://t.co/x1SXNPcF6s pic.twitter.com/Lw7Sz3EBdg — le10sport (@le10sport) September 3, 2024

«Ça fait plaisir et j’espère que c’est le début de quelque chose de spécial»

Didier Deschamps a fait le choix de l’inclure dans sa liste des 23 joueurs sélectionnés pour les deux rencontres de Ligue des nations entre l’Italie et la Belgique les 6 et 9 septembre. Au micro de FFF TV, Michael Olise n’a pas boudé son plaisir. « Bien sûr, je suis très heureux d’être là. C’est ma première fois avec l’équipe A. Ça fait plaisir et j’espère que c’est le début de quelque chose de spécial ».

«C’est mon rêve depuis que je suis petit»

L’ailier du Bayern Munich de 22 ans qui devrait donc connaître sa ou ses premières capes chez les Bleus va vivre un véritable rêve de gosse. « Une grande émotion ? Oui, bien sûr ! C’est mon rêve depuis que je suis petit ».