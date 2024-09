Équipe de France : Problème avec Mbappé ? Deschamps rassure

Jean de Teyssière

Ce lundi, les joueurs appelés par Didier Deschamps sont arrivés au château de Clairefontaine. L’équipe de France jouera ce vendredi face à l’Italie avant de se déplacer en Belgique le 9 septembre prochain. Kylian Mbappé fait bien parti du groupe des Bleus mais si sa forme physique peut soulever des questions, l’attaquant, tout comme Didier Deschamps ne sont pas inquiets.

La préparation physique de Kylian Mbappé cet été n’a pas été très intense. Après la défaite en demi-finale de l’Euro 2024, l’ancien Parisien a directement basculé sur sa préparation avec le Real Madrid. Une préparation qu’il a effectuée seul, puisqu’il a été exempté de tournée américaine. Au total, il n’a eu que quatre jours d’entraînement collectif, avant de disputer la Supercoupe d’Europe face à l’Atalanta Bergame (2-0).

«On voit qu’il se sent bien»

En conférence de presse, Didier Deschamps a été interrogé sur l’état de forme de Kylian Mbappé : « Même sur les deux matches où il n'a pas marqué, en termes de déplacements, d'appels en profondeur, oui, on voit qu'il se sent bien. J'ai échangé avec lui, il le dit aussi. Après, avec tout ce qu'il y a eu avant l'Euro, quand vous avez une tête et un corps habitués à jouer un match tous les trois jours et que là, il y a beaucoup plus de coupures, évidemment que cela n'a pas été simple pour lui. »

Mbappé se sent bien physiquement

La saison va être très longue pour Kylian Mbappé. Avec une préparation tronquée cet été, le numéro 10 de l’Équipe de France va enchaîner les matchs tous les trois jours et aura une courte trêve de Noël. Mais L’Équipe révèle qu’en privé, Kylian Mbappé avoue à ses proches se sentir bien physiquement et monter en puissance. Un sentiment partagé par Didier Deschamps, qui devrait donc aligner son attaquant lors des deux rencontres, face à l'Italie et la Belgique.