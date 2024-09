Equipe de France : Deschamps envoie un message à Mbappé et Griezmann

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Respectivement capitaine et vice-capitaine de l’équipe de France, Kylian Mbappé et Antoine Griezmann n’ont pas été au meilleur de leur forme lors de l’Euro 2024. Leur état de forme n'inquiète pas Didier Deschamps pour autant, même s’il ne s’attend pas à ce qu’ils soient à 100% lors de ce rassemblement.

Après sa défaite en demi-finale de l’Euro 2024 face à l’Espagne (2-1), l’équipe de France est de retour. Deux rencontres de Ligue des Nations sont au programme pour les Bleus, les 6 et 9 septembre prochains, contre l’Italie et la Belgique. Présent en conférence de presse ce lundi, Didier Deschamps a évoqué les difficultés de Kylian Mbappé (25 ans) et Antoine Griezmann (33 ans) pendant l’Euro.

« Cela ne tombe jamais au bon moment, quand les leaders offensifs ne sont pas au maximum de leur forme »

Le sélectionneur de l’équipe de France s’est réjoui d’avoir vu Kylian Mbappé débloquer son compteur en Liga dimanche soir, lors de la victoire du Real Madrid face au Betis Séville (2-0). Didier Deschamps est également revenu sur l’Euro 2024 compliqué d’Antoine Griezmann, mais ne s’inquiète pas de l’état de forme de son capitaine et vice-capitaine : « Je ne suis pas inquiet. Cela ne tombe jamais au bon moment, quand les leaders offensifs ne sont pas au maximum de leur forme. »

« Je ne pense pas que des joueurs puissent être à 100 % aujourd'hui »

Il ne s'attend en revanche pas à les voir à 100% lors de cette trêve internationale. « Évidemment, il y a tout ce qu'ils ont fait mais aussi leur capacité à nous aider à atteindre nos objectifs. Même si, je le répète, je ne pense pas que des joueurs puissent être à 100 % aujourd'hui. Il n'y a eu que trois matches en moyenne et des préparations courtes, voire très courtes. Je serai donc amené sur ce rassemblement à répartir les temps de jeu », a ajouté Didier Deschamps ce lundi en conférence de presse.