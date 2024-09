Équipe de France : Deschamps appelle l’un des futurs «meilleurs joueurs au monde» !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Pour le prochain rassemblement de l’équipe de France, Didier Deschamps a décidé de convoquer pour la première fois Michael Olise, nouveau joueur du Bayern Munich. Son ancien coéquipier à Crystal Palace et en équipe de France olympique, Jean-Philippe Mateta, estime qu’il a tout pour devenir l’un des meilleurs joueurs au monde.

Peu de surprises, mais tout de même deux nouveaux joueurs convoqués par Didier Deschamps pour le prochain rassemblement de l’équipe de France. Manu Koné (23 ans, AS Rome) va découvrir les Bleus, tout comme Michael Olise. Après trois ans passés à Crystal Palace, l’attaquant âgé de 22 ans a pris la direction du Bayern Munich cet été, dans le cadre d’un transfert estimé à 70M€.

« Il peut clairement faire partie des meilleurs joueurs au monde »

« Il peut clairement faire partie des meilleurs joueurs au monde, il est fort ! Il est intelligent comme j’aime beaucoup dire. Il sent les choses en fait, c’est ça les créateurs », a confié Jean-Philippe Mateta à propos de Michael Olise, dans un entretien accordé à Canal+. Coéquipiers à Crystal Palace et en équipe de France olympique, les deux hommes pourraient se retrouver en A à l’avenir. « Pour l’instant aujourd’hui je suis heureux pour lui, après le rejoindre c’est ce qu’on s’était dit. On se revoit au prochain rassemblement. »

« Succéder à Giroud ? Si on m’en donne la chance, ouais, je vais essayer en tout cas »

Auteur de cinq buts lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, Jean-Philippe Mateta espère lui aussi être appelé par Didier Deschamps à l’avenir : « Déception, je ne pense pas déception. Comme je suis présélectionné, ça me donne encore plus envie de travailler et d’avoir plus de résultats pour espérer y aller. » L’attaquant âgé de 27 ans se voit même prendre la relève d’Olivier Giroud, qui a pris sa retraite internationale. « Si on m’en donne la chance ouais, je vais essayer en tout cas. C’est fort ce qu’il a fait », a ajouté Jean-Philippe Mateta.