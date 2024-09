Mbappé : Fiasco à l’Euro, Deschamps déballe tout

Pierrick Levallet

L’équipe de France reprend du service ! Les Bleus affronteront l’Italie et la Belgique dans quelques jours (6 et 9 septembre). La sélection tricolore va donc avoir la chance de faire oublier la déception de l’Euro 2024. L’équipe de France n’a pas vraiment convaincu pendant la compétition malgré une demi-finale atteinte. Plusieurs joueurs ont été décevants, comme Kylian Mbappé. Didier Deschamps est alors revenu sur cette compétition plutôt mitigée.

«La blessure de Kylian est un fait important et qui l’a forcément handicapé»

« La déception est là parce qu’on avait l’ambition de se retrouver le 14 juillet. On espérait plus, est-ce qu’on pouvait faire plus sur le moment ? On a eu à gérer des situations individuelles avec des joueurs qui sont arrivés blessés, il y avait des interrogations. Et évidemment que la blessure de Kylian est un fait important et qui l’a forcément handicapé » a confié le sélectionneur de l’équipe de France au micro de Téléfoot.

Mbappé n'y arrive pas au Real Madrid

Kylian Mbappé n’a d’ailleurs pas réussi à se relancer depuis. Fraîchement arrivé au Real Madrid, le capitaine de l’équipe de France peine à prendre ses marques et fait donc déjà l’objet de quelques critiques que ce soit en France ou en Espagne. La Casa Blanca se veut malgré tout confiante, estimant que le natif de Bondy a besoin d’un temps d’adaptation. Reste maintenant à voir si Carlo Ancelotti saura trouver la solution pour que Kylian Mbappé retrouve son véritable niveau et qu'il brille enfin sous les couleurs du Real Madrid. À suivre...