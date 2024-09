Mercato - PSG : Un transfert à 0€ prend forme ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Malgré la volonté du PSG de s’en séparer avant la fermeture du marché des transferts, Ayman Kari est toujours à Paris. Comme indiqué par Le 10 Sport, le FC Bâle, l’AS Rome et Sunderland sont venus aux renseignements en fin de mercato. À un an de la fin de son contrat, le milieu de 19 ans envisagerait désormais de partir libre.

Testé lors de la préparation estivale, Ayman Kari n’a pas convaincu Luis Enrique. Le PSG a donc essayé de trouver une porte de sortie au milieu de terrain âgé de 19 ans. En ce sens, comme indiqué par Le 10 Sport, le FC Bâle, l’AS Rome et Sunderland étaient venus aux renseignements en fin de mercato.

Plusieurs clubs intéressés par Kari cet été

D’après les informations de Foot Mercato, le Royal Antwerp aurait également manifesté son intérêt pour Ayman Kari. Ce dernier aurait aussi été dans le viseur de plusieurs clubs de Premier League et de Ligue 1, notamment le FC Nantes. Des points de chute qu’il aurait refusés.

Vers un départ libre de Kari ?

Ayman Kari joue désormais avec le groupe Espoirs du PSG et était titulaire vendredi face à Boulogne-sur-mer. Selon FM, alors que son contrat court jusqu'en juin 2025, sa volonté serait de rester à Paris et de partir libre à la fin de la saison. Ce qui lui permettrait de choisir sa prochaine destination et toucher une prime à la signature.