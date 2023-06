Avant Wimbledon, Djokovic se prend un coup de pression

Alexis Brunet

Le prochain rendez-vous majeur du tennis ouvre ses portes le 3 juillet, avec Wimbledon. Lors du fameux tournoi anglais, Novak Djokovic sera le favori pour sa succession. Mais le Serbe pourrait bien voir Carlos Alcaraz frapper un grand coup à Londres. L'Espagnol est d'ailleurs redevenu numéro 1 mondial, ce dimanche.

L'objectif de Novak Djokovic est très clair pour la fin de saison. Le Serbe ne pense qu'à une chose, réaliser le Grand Chelem calendaire. C'est-à-dire remporter les quatre tournois majeurs la même année. Le Djoker est bien parti, car il a déjà gagné l'Open d'Australie, mais aussi Roland-Garros. Il ne lui reste donc plus qu'à décrocher le titre à Wimbledon, et à l'US Open. Il réaliserait alors un exploit qui n'a plus été atteint depuis 1969, c'était alors Rod Laver qui s'était illustré à l'époque.

Djokovic est favori à Wimbledon

Si l'on prend étape par étape, Djokovic doit donc d'abord remporter Wimbledon. Le tournoi anglais se déroule du 3 au 16 juillet. Encore une fois, le Serbe est favori. Il a gagné les quatre dernières éditions. Spécialiste du gazon, ce n'est pas le cas de beaucoup de ses challengers, ce qui pourrait être un vrai plus pour lui.

Alcaraz envoie un message à Djokovic