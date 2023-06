«C'est une bête» : Entre Nadal et Djokovic, elle a fait son choix !

Baptiste Berkowicz

Auréolé de son troisième sacre à Paris, mais surtout de son 23ème titre en Grand Chelem, Novak Djokovic règne dans les livres d'Histoire du tennis. Le 3 juillet prochain débutera Wimbledon, où il aura l'occasion de creuser l'écart au nombre de tournois majeurs remportés devant son poursuivant Rafael Nadal, bloqué à 22. Interrogée sur la rivalité entre les deux as de la balle jaune, l'Espagnole Paula Badosa n'a pas caché sa préférence pour le Serbe.

Le 11 juin dernier, Novak Djokovic décrochait le 23ème Grand Chelem de sa carrière à Roland-Garros. Un record, alors que ses éternels rivaux Roger Federer et Rafael Nadal comptent respectivement 20 et 22 quinzaines victorieuses. Novak Djokovic est, à ce jour, le joueur qui a remporté le plus de Grand Chelem dans l'Histoire du tennis.

Djokovic surclasse Nadal, il ne va pas s’arrêter là https://t.co/eN8KN1X3bW pic.twitter.com/9pKXHpKjXz — le10sport (@le10sport) June 23, 2023

Badosa choisit Djokovic plutôt que Nadal

Invitée à s’exprimer sur le 23e sacre en Grand Chelem de Novak Djokovic par la Cadena SER, la joueuse espagnole Paula Badosa a encensé le Serbe. « Il a tout ce qu’il faut : mentalement, c’est une bête. Avec tout ce qu’il a traversé, il est capable de se battre comme ça. Il me semble fou de rivaliser et d’être si supérieur dans chaque compétition. Sur le plan du tennis, il est le plus complet. Et physiquement, il prend tellement soin de lui…. C’est brutal. Pour l’instant, on ne peut rien d’autre que c’est le meilleur. Il l’a prouvé. Les chiffres sont les chiffres ». Son compatriote appréciera...

Wimbledon en ligne de mire ?

Le peu de blessure et de coup de moins bien de Novak Diokovic permettent au Serbe d'envisager de performer encore de nombreuses années au haut niveau. À l'approche de Wimbledon, le récent vainqueur de Roland-Garros pourrait bien soulever un trophée qu'il a déjà remporté à sept reprises depuis le début de sa carrière. Pour rappel, Rafael Nadal, récemment opéré, ne devrait revenir à la compétition qu'à la fin de l'année. Une aubaine pour le Serbe.