Tennis : Incroyable, il se lâche sur Djokovic

Baptiste Berkowicz

Auréolé d'un 23ème titre du Grand Chelem à Paris le 11 juin dernier, Novak Djokovic est devenu le joueur détenant le plus de titres du Grand Chelem dans l'Histoire du tennis. Une performance sportive hors du commun mais qui ne dépasse pas les aptitudes mentales du Serbe selon certains. Dominik Hrbaty, ancien numéro 12 mondial, dresse les louanges à propos de l'homme qu'est Novak Djokovic.

Il est en première page du livre sur l'Histoire des Grands Chelems en tennis depuis sa victoire à Paris il y a quelques jours. Novak Djokovic est érigé en tant que meilleur joueur de tous les temps de la balle jaune par de nombreux spécialistes ou supporters. Néanmoins, sa personnalité impressionne encore plus le Slovaque Dominik Hrbaty.

Federer se lâche sur le débat du GOAT, Djokovic va enrager https://t.co/3rn8jvYp0o pic.twitter.com/ZIjGDJlFYI — le10sport (@le10sport) June 22, 2023

« Ce qui est extraordinaire, c'est la personne que tu es »

Sur Instagram, Dominik Hrbaty a rendu un hommage très fort au Serbe : « Ce que tu as réalisé est incroyable mais ce n’est que du sport. Ce qui est extraordinaire pour moi et pour beaucoup d’autres, c’est que la personne que tu es depuis que je t’ai rencontré pour la première fois il y a 20 ans. Beaucoup de gens ne voient peut‐être pas cette humanité et ce souci des autres, et pourtant, c’est ce qui fait de toi un champion. Les résultats que vous obtenez ne sont que le produit des valeurs qui vous animent », a écrit l’ex‐numéro 12 mondial. Un message qui devrait faire plaisir au principal intéressé.

Cap sur Wimbledon pour le cap des 24

Alors que le 3 juillet prochain s'effectuera le lancement de la quinzaine de Wimbledon, Novak Djokovic nourrit de grandes ambitions sur gazon. Déjà vainqueur à sept reprises du Grand Chelem britannique, le Serbe entend bien rafler une huitième fois le trophée et augmenter son total de tournois majeurs à 24. Un nouveau sacre à Wimbledon le ramènerait à hauteur de celui qui détient le plus grand nombre de victoire dans ce Grand Chelem, un certain Roger Federer.